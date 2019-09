La ministre Marguerite Blais souligne la Journée mondiale de l'Alzheimer

QUÉBEC, le 21 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, souligne aujourd'hui la tenue de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui affecte des millions de personnes à travers le monde, dont plus de 125 000 Québécoises et Québécois.

Cette journée de sensibilisation a lieu chaque année le 21 septembre, et ce, depuis 1994. Dans le cadre de cet événement sont organisées de nombreuses initiatives destinées à rappeler à la population l'importance de soutenir les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) et leurs proches.

La ministre profite de l'occasion pour rappeler que le gouvernement du Québec est fermement engagé à appuyer cette cause, et que de nombreuses actions sont menées en ce sens. Parmi les mesures concrètes, notons le financement de 5 M$ du gouvernement destiné à appuyer les activités de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les autres TNCM. Le gouvernement a aussi annoncé la mise sur pied d'une première Politique d'hébergement et de soins de longue durée afin de proposer une approche novatrice qui sera davantage adaptée aux besoins des différentes clientèles hébergées, majoritairement atteintes de cette maladie.

Citation :

« Notre gouvernement investit de nombreux efforts pour offrir aux personnes affectées et à leurs proches aidants les services les mieux adaptés possible à leur situation. Devant le constat d'une prévalence sans cesse croissante de cette maladie au Québec, nous avons à cœur de soutenir activement la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs, comme nous nous sommes engagés à le faire. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

La maladie d'Alzheimer affecte un nombre de plus en plus grand de personnes chaque année. Le nombre de nouveaux cas, par exemple, qui était de 28 000 en 2015, passera à 43 000 en 2030, pour un total de 180 000 personnes atteintes.

Le dépôt de la Politique d'hébergement et de soins de longue durée est prévu au cours de l'année 2020. Un plan d'action sera ensuite présenté afin d'actualiser la mise en œuvre des orientations dans tous les milieux concernés.

Depuis le début de l'année 2019, la première Politique nationale pour les proches aidants est en cours d'élaboration. Un plan d'action proposant des mesures concrètes au service des proches aidants est ensuite prévu.

Rappelons également qu'en janvier 2019, un financement récurrent de 500 000 $ a été accordé à l'organisme Baluchon Alzheimer, qui offre des services de répit, de soutien et d'accompagnement à domicile aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de TNCM, afin de contribuer à son implantation dans les régions qui n'étaient pas encore couvertes par ses services et d'améliorer l'accessibilité dans les régions déjà couvertes.

Le MSSS travaille aussi activement à améliorer l'accessibilité des services de première ligne offerts aux personnes atteintes et à leurs proches, tout en soutenant les services de deuxième et de troisième lignes.

