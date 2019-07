La ministre Marguerite Blais inaugure les nouveaux locaux du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Cartierville

MONTRÉAL, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, a inauguré aujourd'hui les nouveaux locaux du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Cartierville, une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS).

Les travaux de réaménagement, qui se sont achevés en janvier dernier, consistaient en une réfection complète des ailes C et E du bâtiment, sur une superficie de 4 674 mètres carrés. Les chambres des anciens locaux ont ainsi été réaménagées pour être plus spacieuses et plus confortables. D'autres réaménagements ont été réalisés, notamment dans les espaces communs, les espaces de rangement et les salles de toilettes. Sur le plan financier, ce projet a été effectué au coût d'un peu plus de 15 M$, et financé majoritairement par le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'établissement y a pour sa part contribué avec une somme de 467 000 $.

En offrant aux résidents de ce CHSLD un milieu de vie digne et moderne, le gouvernement améliore la qualité de vie de ces personnes âgées de manière concrète. Ce projet contribue ainsi à réaliser l'engagement du gouvernement de remplacer les CHSLD désuets de façon graduelle, et ce, parallèlement au développement des maisons des aînés.

Citation :

« Je suis heureuse que notre gouvernement favorise le bien-être des résidents du CHSLD de Cartierville grâce au nouvel aménagement de ses locaux et de ses chambres. Cet hébergement convivial et sécuritaire profitera concrètement tant aux personnes âgées qu'au personnel qui y travaille. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Les travaux réalisés ont permis de remédier à certains problèmes majeurs tels que la dimension trop étroite des chambres, dont l'espace était de 30 % sous les normes actuelles. Ils ont également contribué à une mise aux normes des espaces communs et de rangement et à l'installation de salles de toilettes mieux adaptées aux besoins des résidents.

Parmi les autres améliorations apportées au CHSLD, le projet inclut notamment :

l'aménagement d'une salle de toilettes par chambre;

la mise aux normes de la ventilation et de la climatisation;

le choix de mobilier adapté aux personnes ayant une déficience visuelle;

la mise en place d'une salle familiale, d'une salle d'activités et d'un salon pour chaque unité de vie.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756