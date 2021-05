Tirant parti de son lien unique avec les collectivités et les entreprises locales, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), l'agence de développement régional pour l'Ouest canadien, a été à l'avant-garde de la réponse économique du gouvernement du Canada à la COVID-19 dans l'Ouest. Le Ministère a mis en œuvre des programmes d'aide d'urgence d'une portée sans précédent et a ajusté ses programmes continus pour soutenir les entreprises durant la pandémie.

Jusqu'à maintenant, DEO a alloué plus de 588 millions de dollars du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) à des entreprises de l'Ouest faisant face aux répercussions financières de la COVID-19 de presque tous les secteurs de l'économie. Les entreprises et organisations admissibles qui ne répondaient pas aux critères des autres programmes de soutien fédéral en réponse à la COVID-19, ou celles qui ont toujours besoin d'un financement supplémentaire pour atténuer les problèmes en matière de liquidités après y avoir eu accès, ont reçu un soutien sous forme de prêts sans intérêts. Dans l'Ouest canadien, le FARR a soutenu près de 9 000 entreprises et organisations, contribuant à préserver environ 40 000 emplois.

Les entreprises de transformation des produits de la mer de l'Ouest ayant des besoins particuliers, une aide ciblée de près de 10 millions de dollars a été accordée à plus de 70 d'entre elles dans le cadre du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer.

Dans le cadre de l'Initiative du transport aérien régional, DEO investi 54,6 millions de dollars pour aider les aéroports et les transporteurs aériens de l'Ouest à contribuer au développement économique des collectivités en maintenant, en rétablissant ou en ajoutant un service aérien régional et en augmentant le nombre de passagers aériens.

Investissements marquants dans l'Ouest canadien

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a souligné les impacts des nouveaux investissements annoncés dans le budget 2021 pour les Canadiens de l'Ouest. Au cours des prochaines années, le gouvernement du Canada versera plus de 2,4 milliards de dollars à l'échelle nationale pour des programmes qui seront mis en œuvre par les ADR :

500 millions de dollars destinés au Fonds canadien de revitalisation des communautés afin de développer l'infrastructure communautaire. Ces projets stimuleront les économies locales, créeront des emplois et amélioreront la qualité de vie des Canadiens grâce à des investissements dans les rues principales, les marchés agricoles et d'autres lieux de rassemblement qui soutiennent les économies locales.

afin de développer l'infrastructure communautaire. Ces projets stimuleront les économies locales, créeront des emplois et amélioreront la qualité de vie des Canadiens grâce à des investissements dans les rues principales, les marchés agricoles et d'autres lieux de rassemblement qui soutiennent les économies locales. 700 millions de dollars destinés à appuyer le financement des entreprises . Les économies locales seraient ainsi positionnées de sorte qu'elles connaissent une croissance durable en passant à une économie verte, ce qui favoriserait une relance inclusive, améliorerait la compétitivité et créerait des emplois partout au pays.

. Les économies locales seraient ainsi positionnées de sorte qu'elles connaissent une croissance durable en passant à une économie verte, ce qui favoriserait une relance inclusive, améliorerait la compétitivité et créerait des emplois partout au pays. 250 millions de dollars destinés à l' Initiative de relance régionale pour l'aérospatiale afin d'aider les petites et moyennes entreprises axées sur l'aérospatiale à améliorer leur productivité, à renforcer leur commercialisation et à rendre leurs activités et leurs produits plus écologiques.

afin d'aider les petites et moyennes entreprises axées sur l'aérospatiale à améliorer leur productivité, à renforcer leur commercialisation et à rendre leurs activités et leurs produits plus écologiques. 500 millions de dollars destinés au Fonds d'aide au tourisme afin d'aider les entreprises touristiques locales à adapter leurs produits et services aux mesures de santé publique et à d'autres investissements qui les aideront à se remettre de la pandémie et à se positionner pour une croissance future, ainsi que 200 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les grands festivals artistiques et culturels qui ont attiré au Canada des millions de visiteurs du monde entier.

afin d'aider les entreprises touristiques locales à adapter leurs produits et services aux mesures de santé publique et à d'autres investissements qui les aideront à se remettre de la pandémie et à se positionner pour une croissance future, ainsi que 200 millions de dollars supplémentaires pour soutenir qui ont attiré au des millions de visiteurs du monde entier. 80 millions de dollars destinés au Réseau de développement des collectivités du Canada afin de prolonger la date limite de présentation des demandes au titre du FARR jusqu'au 30 juin 2021. Cela aiderait les petites entreprises des collectivités rurales à continuer de servir leur communauté.

afin de prolonger la date limite de présentation des demandes au titre du FARR jusqu'au 30 juin 2021. Cela aiderait les petites entreprises des collectivités rurales à continuer de servir leur communauté. 59,2 millions de dollars destinés à la Vaccine and Infectious Disease Organization afin de soutenir la mise au point de ses candidats-vaccins et d'agrandir ses installations à Saskatoon .

afin de soutenir la mise au point de ses candidats-vaccins et d'agrandir ses installations à . 51,7 millions de dollars de financement supplémentaire destinés au Fonds pour l'écosystème de l'entrepreneuriat des communautés noires afin d'aider un plus grand nombre d'organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs à améliorer leur capacité à fournir des services et à combler les lacunes de l'écosystème pour soutenir les entrepreneurs noirs.

afin d'aider un plus grand nombre d'organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs à améliorer leur capacité à fournir des services et à combler les lacunes de l'écosystème pour soutenir les entrepreneurs noirs. 360 millions de dollars pour le lancement d'une stratégie quantique nationale. La technologie quantique est à la fine pointe de la science et de l'innovation aujourd'hui et présente un important potentiel de commercialisation. L' Alberta et la Colombie-Britannique sont deux des quatre principaux centres quantiques du Canada .

Une nouvelle approche du développement régional

Au moment où l'économie canadienne amorce la phase de reprise, le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de mettre en place une approche fédérale ciblée et locale des initiatives de développement économique qui encouragent la croissance des entreprises et la résilience des collectivités.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada accroît l'impact des ADR dans l'Ouest canadien. Tenant compte des diverses réalités économiques de l'Ouest, le budget 2021 permettra à DEO de se transformer en deux nouvelles agences distinctes axées sur la Colombie-Britannique et les Prairies pour faire en sorte que l'avenir de l'Ouest canadien soit plus vert, innovateur et prospère. Cette mesure comprend un nouveau financement de 553,1 millions de dollars sur cinq ans, et de 110,6 millions de dollars par an par la suite, pour créer une nouvelle agence axée sur la Colombie-Britannique afin de répondre aux besoins uniques des Britanno-Colombiens. Le financement actuel des programmes de base de DEO sera maintenu pour soutenir une nouvelle agence des Prairies, ce qui augmente les investissements pouvant être offerts aux entreprises, aux institutions, aux organisations et aux collectivités de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Cette mesure représente une augmentation d'environ 70 % du financement permanent des agences de développement régional dans l'Ouest.

Depuis plus de 30 ans, DEO contribue avec succès à la croissance et à la diversification de l'économie de l'Ouest canadien et à la promotion de ses intérêts à Ottawa. Ces nouvelles ADR distinctes tireront parti du savoir-faire régional et des réseaux locaux de DEO pour favoriser l'innovation et aider un plus grand nombre d'entreprises à croître et à pénétrer de nouveaux marchés à l'échelle locale, régionale et internationale.

Citations

« L'année qui vient de s'écouler nous a appris l'importance d'investir dans nos économies locales et régionales pour renforcer la résilience et maintenir le dynamisme de nos collectivités. Les effets du soutien de DEO dans l'Ouest canadien pendant la pandémie prouvent qu'il s'agit d'un bon outil afin de créer des emplois, de stimuler la croissance et de nous aider à revenir plus forts que jamais. C'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans l'avenir de nos économies grâce au budget 2021. »

L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le budget 2021 prévoit des niveaux d'investissement inédits dans l'Ouest canadien. Ce soutien apporté aux entreprises de l'Ouest canadien pour qu'elles prennent de l'expansion, embauchent des travailleurs et adoptent de nouvelles technologies améliorera la productivité et la compétitivité. Si l'on ajoute à cela la résilience dont font preuve les Canadiens de l'Ouest, je suis convaincu que nous disposons des outils nécessaires pour terminer la lutte contre la COVID-19 et assurer une reprise économique solide et inclusive. »

Terry Duguid , secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les petites et moyennes entreprises sont l'épine dorsale de notre économie, fournissant de bons emplois de classe moyenne sur lesquels les gens peuvent compter et une stabilité aux Canadiens et aux Canadiennes de l'ensemble du pays. C'est pourquoi le budget 2021 est le plan d'action à long terme de notre gouvernement pour faire en sorte que les entreprises disposent des ressources dont elles ont besoin pour retourner au travail et se remettre de cette pandémie. »

Terry Beech , secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le budget 2021 prévoit des investissements pouvant atteindre 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada visant à créer de bons emplois et à soutenir une reprise résiliente et inclusive.

visant à créer de bons emplois et à soutenir une reprise résiliente et inclusive. Depuis que le gouvernement du Canada a lancé le Fonds d'aide et de relance régionale en avril 2020, les six agences de développement régional (ADR) et près de 270 Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) au Canada ont versé plus de 1,6 milliard de dollars à près de 23 000 entreprises et organisations, ce qui a permis de protéger plus de 170 000 emplois.

