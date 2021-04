Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, accompagnée de Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Colombie-Britannique), a rencontré des personnalités locales du monde des affaires de Burnaby et de la région des Tri-Cities pour discuter de l'investissement dans une nouvelle agence de développement régional axée sur la Colombie-Britannique figurant dans le document Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

Le budget de 2021 est un investissement sans précédent visant à faire face aux blessures découlant de la récession causée par la COVID-19, à accorder la priorité aux gens, à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne, à mettre les entreprises sur la voie d'une croissance durable et à s'assurer que l'avenir du Canada soit en bonne santé, ainsi que plus équitable, plus vert et plus prospère. Pour ce faire, il faut notamment soutenir les économies régionales.

Depuis le début, les agences de développement régional aident les entreprises d'un bout à l'autre du Canada à atténuer les effets de la pandémie. Dans l'Ouest, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada joue un rôle clé en aidant les entreprises et les organisations à alléger les pressions financières causées par la COVID-19. Or, au moment où les Canadiens de l'Ouest entament la phase de reprise, il est essentiel de mettre en place une approche fédérale plus ciblée et locale des initiatives de développement économique qui encouragent la croissance des entreprises et la résilience des collectivités.

Le budget de 2021 prévoit la création d'une nouvelle agence pour la Colombie-Britannique qui jouera un rôle accru de rassembleur, d'éclaireur, de partenaire, d'investisseur et de conseiller pour soutenir le développement économique dans un plus grand nombre de collectivités et aider les entreprises à créer de bons emplois sur lesquels les gens peuvent compter. En transformant Diversification de l'économie de l'Ouest Canada en deux agences distinctes axées sur la Colombie-Britannique et les Prairies, on reconnaît que les moteurs et les conditions économiques diffèrent dans chacune des deux régions, et que les entrepreneurs, les innovateurs, les institutions et les collectivités ont des besoins uniques propres à l'endroit où ils se trouvent.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

Citations

« Alors que nous travaillons à la reprise économique postpandémique, le soutien aux entreprises et aux collectivités aidera la population canadienne à se bâtir un avenir meilleur. Une nouvelle agence de développement régional pour la Colombie-Britannique tient compte de la diversité des économies régionales, mettra à profit leurs succès et donnera lieu à la création de bons emplois de classe moyenne pour les familles de l'Ouest. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les petites et moyennes entreprises occupent une place essentielle dans nos collectivités, offrant des emplois et une stabilité aux Canadiens et aux Canadiennes de l'ensemble du pays. Le budget de 2021 comprend des mesures visant à soutenir nos collectivités, tout en fournissant les ressources nécessaires à la prospérité et à la croissance des entreprises de la Colombie-Britannique. »

- Terry Beech (secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles [Colombie-Britannique])

Faits en bref

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures comprennent le soutien aux petites et moyennes entreprises au moyen de plusieurs programmes transformateurs. Parmi ces programmes, notons les suivants :

qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures comprennent le soutien aux petites et moyennes entreprises au moyen de plusieurs programmes transformateurs. Parmi ces programmes, notons les suivants : Financer une nouvelle agence axée sur la Colombie-Britannique au moyen de 553,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et de 110,6 millions de dollars par année par la suite, tout en maintenant le financement actuel des programmes de base de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada pour soutenir une nouvelle agence des Prairies :

de 110,6 millions de dollars par année par la suite, tout en maintenant le financement actuel des programmes de base de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada pour soutenir une nouvelle agence des Prairies :

Cette mesure augmente les investissements pouvant être offerts aux entreprises, aux institutions, aux organisations et aux collectivités de l' Alberta , de la Saskatchewan et du Manitoba .

, de la et du .



Cette mesure représente une augmentation d'environ 70 % du financement permanent des agences de développement régional dans l'Ouest.



Revitaliser le secteur du tourisme grâce à un financement de 1 milliard de dollars pour aider les entreprises touristiques à se rétablir et pour appuyer les festivals et les événements culturels qui offrent des emplois et une croissance dans bon nombre de nos villes et communautés.



Appuyer les femmes, les Canadiens noirs et d'autres entrepreneurs sous-représentés qui font face à des obstacles au démarrage et à la propriété d'entreprises grâce à un investissement de 300 millions de dollars visant à améliorer des initiatives, comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

