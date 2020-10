La ministre Isabelle Charest salue la décision de la LHJMQ de prioriser la sécurité des jeunes

QUÉBEC, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, est fière de souligner qu'après plusieurs mois de discussions, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a adopté cet après-midi des restrictions plus sévères en matière de réglementation des bagarres.

À l'issue d'un vote qui rassemblait les 18 équipes de la Ligue, les règles de jeu ont été amendées pour préconiser une approche favorisant la sécurité des joueurs. En vertu de la nouvelle réglementation, tous les joueurs impliqués dans une bataille recevront une punition supplémentaire de dix minutes. Les règles concernant la suspension des joueurs en cas de bagarres ont également été resserrées. Ce faisant, la Ligue envoie un message fort qui marque le début d'un changement de culture important dans le hockey junior majeur.

Cette décision de la LHJMQ met fin à plusieurs mois d'incertitude sur la question des bagarres, alors qu'un vote qui devait se tenir en février dernier a finalement été reporté au 17 septembre. À cette occasion, les propriétaires d'équipes ne s'étaient pas engagés à punir plus sévèrement les bagarres. Grâce à une intervention de la ministre déléguée à l'Éducation, la Ligue a pu se réunir de nouveau aujourd'hui pour en arriver à ce verdict, qui aura des impacts positifs à la fois sur la Ligue et sur ses jeunes joueurs, qui pourront pratiquer leur sport dans un environnement sécuritaire.

Aux yeux de la ministre, il s'agit d'un gain majeur puisque la sécurité dans le sport est une de ses principales priorités.

Citation :

« Depuis février dernier, j'ai exprimé clairement que je souhaitais que la Ligue fasse preuve d'un leadership accru dans le dossier des bagarres. Les joueurs placés sous sa responsabilité ont souvent à peine 16 ans, et nous devons nous assurer que leurs expériences dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec sont bonnes pour leur santé physique et mentale. Aujourd'hui, je salue le leadership de la Ligue, qui prend position en faveur de la sécurité dans le sport. Il s'agit d'une de mes priorités comme ministre et j'ai la certitude que l'issue du vote aura des répercussions positives pour tous les acteurs du milieu du hockey junior majeur, que ce soit les propriétaires, les équipes ou les joueurs. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Source : Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093