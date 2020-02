La ministre des Relations internationales et de la Francophonie remet l'édition 2019 du prix Hector-Fabre au Cégep de Matane

MATANE, QC, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'un événement de presse tenu au Cégep de Matane le jeudi 20 février 2020, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, madame Nadine Girault, a remis le prix Hector-Fabre au Cégep de Matane soulignant ainsi le succès de ses initiatives de recrutement, d'accueil et d'intégration des étudiants étrangers.

Le prix Hector-Fabre salue l'audace et la détermination de personnes et d'organisations québécoises s'étant illustrées dans leur communauté par leur dynamisme et leur leadership, et ayant mis en œuvre un projet dont les réalisations sont reconnues à l'échelle internationale. Assorti d'une bourse de 25 000 $, ce prix récompense l'originalité, la qualité et la durée du projet mené en région, les retombées à l'échelle locale et le rayonnement à l'étranger.

Le prix Hector-Fabre rend hommage au premier représentant du Québec à l'étranger. Nommé agent général à Paris en 1882, Hector Fabre a assuré la représentation du Québec jusqu'à son décès en 1910. Avocat de Montréal, journaliste et politicien, il est considéré comme l'un des précurseurs de la diplomatie québécoise.

L'internationalisation du Cégep de Matane

« Je suis honoré et extrêmement fier de recevoir le prix Hector-Fabre au nom de la communauté du Cégep de Matane. Je remercie le ministère des Relations internationales et de la Francophonie de nous accorder cette précieuse reconnaissance et madame la ministre Girault d'avoir accepté de nous la remettre localement en présence de représentants du milieu collégial et de La Matanie », a mentionné le directeur général du Cégep de Matane, monsieur Pierre Bédard.

« Depuis 50 ans, le Cégep de Matane a constamment innové pour assurer le développement de services à la population, pérenniser ses programmes de formation et ses services. Nous sommes particulièrement satisfaits d'avoir mis en place notre politique de l'internationalisation en 2006. Aujourd'hui, c'est près de 45% de notre population étudiante qui provient de l'international. Ces jeunes ont choisi notre cégep et nos filières de formation. Et plusieurs d'entre eux ont par la suite décidé de s'établir au Québec ou ici en région. Les retombées sociales, culturelles et économiques sont importantes pour La Matanie et sa population qui a collaboré à l'intégration de ces nouveaux arrivants. Sans la mobilisation des étudiants québécois, de nos employés, des organismes de la région et de notre population reconnue pour la chaleur de son accueil, un tel succès n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, nous sommes heureux de le partager avec tous ceux qui y ont cru et continuent d'appuyer nos démarches » a ajouté monsieur Bédard.

Le prix Hector-Fabre reconnaît quinze ans de travail à l'international, quinze ans de travail pour recruter des étudiants et quinze ans de travail de mobilisation de la communauté pour les accueillir et les intégrer. Le grand défi du cégep et de la région est maintenant d'en retenir le plus grand nombre à la fin de leurs études.

Le Cégep de Matane compte une centaine de partenariats avec des établissements d'enseignement européens qui recommandent à leurs étudiants de choisir le Cégep de Matane pour vivre leur expérience d'études à l'international. Depuis quinze ans et à sa manière, le collège est heureux d'avoir contribué au rayonnement du réseau québécois des cégeps, de la belle région de l'Est-du-Québec et de la société québécoise.

