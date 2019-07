La ministre de la Justice et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie rend hommage à Laurent McCutcheon

QUÉBEC, le 5 juill. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du décès de M. Laurent McCutcheon, le 4 juillet 2019, la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, Mme Sonia LeBel, rend hommage à son apport significatif pour la lutte contre l'homophobie.

Président fondateur de la Fondation Émergence et initiateur de la Journée nationale contre l'homophobie, qui est maintenant célébrée à travers le monde comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, M. McCutcheon a milité pendant plus de 45 ans pour la protection et la promotion des droits des diversités sexuelles. Il a joué un rôle majeur dans de nombreuses avancées collectives en la matière, notamment la création de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie, qui fêtera son dixième anniversaire en décembre 2019.

Il a instauré en 2003 le Prix de lutte contre l'homophobie, renommé en son honneur, le Prix Laurent-McCutcheon en 2014. Rappelons que cette reconnaissance est décernée annuellement par la Fondation Émergence et remise par la ministre de la Justice et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie à une personne ayant remarquablement contribué à la lutte contre l'homophobie.

Soulignons également que M. McCutcheon a reçu, en 2010, le Prix de la justice du Québec pour s'être particulièrement illustré dans la reconnaissance sociale et juridique des diversités sexuelles.

Citation

« J'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. McCutcheon. Je tiens à souligner sa contribution à la lutte contre l'homophobie. Son authenticité et son courage sont la source de gains importants pour la société. Au nom du gouvernement du Québec, je tiens à lui rendre hommage et à honorer sa mémoire. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

