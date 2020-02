La ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges à la Cour du Québec ainsi que d'un juge de la cour municipale de la Ville de Laval

QUÉBEC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice du Québec, Mme Sonia LeBel, annonce la nomination de M. Éric Beauparlant et de M. Marc-Antoine Carette comme juges de la Cour du Québec, ainsi que de M. Jonathan Meunier comme juge de la cour municipale de la Ville de Laval à compter de ce jour.

M. Éric Beauparlant est détenteur d'un baccalauréat en sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Il a été admis au Barreau en 1993 et a commencé sa carrière au centre communautaire juridique de Montréal. Depuis 2002, il pratiquait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2017, il agissait à titre de procureur en chef du Bureau des affaires de la jeunesse. M. Beauparlant exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse de Montréal.

M. Marc-Antoine Carette est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2002 et a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2004, il pratiquait sa profession au sein d'un cabinet privé qui porte maintenant le nom de Carette Desjardins SNA. M. Carette exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale de Longueuil.

M. Jonathan Meunier est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2002 et a entamé sa carrière à titre de procureur aux poursuites criminelles et pénales. Il a ensuite travaillé cinq ans en pratique privée. Depuis 2015, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

