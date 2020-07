La ministre de la Culture et des Communications remet la Médaille de l'Assemblée nationale à l'artiste Jérémie Giles

BOUCHERVILLE, QC, le 29 juin 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a eu l'immense bonheur de décerner la Médaille de l'Assemblée nationale à l'artiste jonquiérois Jérémie Giles, afin de souligner son important apport à notre patrimoine culturel. Cette haute distinction a été remise de façon virtuelle le 22 juin dernier, en présence des membres de sa famille.

Artiste peintre et sculpteur de grand talent, M. Giles a connu un parcours professionnel et artistique tout à fait exceptionnel. Malgré les aléas de la vie, le prolifique artiste de 93 ans a réussi à créer une œuvre magistrale, marquée par sa curiosité insatiable, son profond amour de la nature et des sciences, ainsi que par l'immense respect qu'il éprouve pour ses pairs.

Citation :

« Après avoir rendu hommage à de nombreux peintres canadiens dans le cadre de l'exposition L'art est un miroir, le moment était venu pour M. Giles de recevoir à son tour les honneurs. Son apport à notre patrimoine artistique est remarquable et ce fut un réel privilège, pour moi, de pouvoir le souligner en lui décernant la Médaille de l'Assemblée nationale. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Rappelons que la Médaille de l'Assemblée nationale est remise par les députés en guise de reconnaissance à des personnes de leur choix. Pour sa part, Mme Roy ne décerne cet honneur qu'en de très rares occasions.

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Geneviève Gouin, Attachée politique aux communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310