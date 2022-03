La ministre de la Culture et des Communications octroie plus de 34,4 M$ pour soutenir le milieu municipal en patrimoine immobilier

SHERBROOKE, QC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, tient sa promesse et continue de soutenir les organismes municipaux dans un effort collectif de protection et de mise en valeur du patrimoine québécois. La ministre, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et le député de Richmond, M. André Bachand, ont annoncé un investissement de 34,4 M$ dans le cadre de 56 ententes qui visent à appuyer le milieu municipal en patrimoine immobilier.

Cet investissement permettra notamment la restauration de bâtiments patrimoniaux, qu'ils soient de propriété privée ou municipale. En effet, les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) participantes pourront utiliser ces fonds pour restaurer des bâtiments patrimoniaux municipaux et offrir un soutien financier direct aux propriétaires d'immeubles patrimoniaux.

La ministre en a fait l'annonce lors de son passage en Estrie alors que 6 ententes, pour un total de plus de 4,8 M$, ont été conclues avec les villes de Sherbrooke et de Magog ainsi qu'avec les MRC de Coaticook, du Haut-Saint-François, du Granit et du Val-Saint-François.

Créé en 2019 par le présent gouvernement, le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier repose sur l'approche du partage des responsabilités en matière de patrimoine culturel. Le gouvernement considère que la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel sont une responsabilité partagée entre le gouvernement, les MRC, les municipalités et les propriétaires d'immeubles possédant un intérêt patrimonial.

Depuis la création du programme, 86 M$ ont été accordés pour la restauration et la valorisation des bâtiments qui marquent l'histoire du Québec. Le gouvernement se réjouit, par ailleurs, que 80 municipalités et MRC aient adhéré au Programme, le tout, au bénéfice des tous les Québécois.

Citations

« La protection de notre patrimoine, c'est l'affaire de tous! L'intérêt manifesté par les villes et les MRC pour le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier est la preuve que celles-ci font partie de la solution pour la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du Québec. On verra rapidement les retombées des 34,4 M$ annoncés aujourd'hui, car ce sont les citoyens qui pourront en bénéficier directement! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les besoins en Estrie en matière de protection de patrimoine sont tout aussi importants que ceux des grands centres. Notre gouvernement a prouvé à plusieurs reprises sa détermination à faire de toutes les régions, villes et villages du Québec des milieux de vie attrayants et dynamiques, peu importe leur emplacement ou leur ampleur. Pour Sherbrooke, cela représente près de 3,2 M$ et pour la MRC de Coaticook, près de 210 000 $.C'est ça, un vrai gouvernement des régions! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier représente un levier significatif pour l'économie, le tourisme et la culture de chez nous. Il vient appuyer les efforts des citoyens, des municipalités et des MRC qui travaillent à rendre nos milieux plus beaux et à faire rayonner le dynamisme de nos régions. Dans Richmond, ce sont plus de 300 000 $ qui seront investis pour protéger et faire vivre notre patrimoine bâti! »

André Bachand, député de Richmond

« Le patrimoine est une richesse collective. Et pour mettre en valeur cette richesse, notre rôle en tant que Ville est d'abord de la protéger. Le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier nous permet d'investir dans l'entretien et la préservation des plus beaux atouts de notre patrimoine bâti. »

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Faits saillants

Le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier est une aide financière généreuse pour la restauration de l'immobilier d'intérêt patrimonial pour le milieu municipal et dont la contribution du ministère de la Culture et des Communications peut atteindre 70 %.

Les ententes conclues en vertu de ce programme tiennent compte de la diversité des besoins et permettent une modulation des façons de faire d'un territoire à l'autre et en fonction des priorités locales et régionales.

Rappelons que la ministre de la Culture et des Communications a également annoncé, le 8 décembre 2021, la création d'un nouveau programme, doté d'une enveloppe de 4 M$ et visant à appuyer financièrement les MRC dans la réalisation de l'inventaire du patrimoine immobilier sur leurs territoires.

