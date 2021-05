La ministre de la Culture et des Communications désigne Louis-Joseph Papineau comme personnage historique et émet un avis d'intention de classement pour le monument des patriotes du cimetière Notre-Dame-des-Neiges

QUÉBEC, le 24 mai 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée nationale des patriotes, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce la désignation de Louis-Joseph Papineau comme personnage historique et l'émission d'un avis d'intention de classement pour le monument des patriotes du cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal.

Louis-Joseph Papineau est l'un des hommes politiques les plus marquants de son époque et est considéré comme le premier véritable chef politique des Canadiens français, auxquels il consacre sa carrière. Tribun doté d'un fort charisme, il suscite l'admiration de ses contemporains, auprès desquels il promeut ses convictions démocratiques et républicaines. Il est député à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada de 1808 à 1838, orateur de la Chambre et chef du Parti canadien, devenu le Parti patriote, à compter de 1815. À la tête de cette formation politique qui a su rallier une partie de la population autour d'un programme de réformes constitutionnelles, Papineau est une figure de proue des événements menant aux rébellions de 1837 et de 1838. Après les rébellions, il se consacre à la mise en valeur de sa seigneurie et siège comme député à l'Assemblée législative de la province du Canada de 1848 à 1851 et de 1852 à 1854.

Le monument des patriotes du cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, aussi connu sous le nom de la « colonne des Braves », est une initiative de l'Institut canadien de Montréal afin de rendre hommage aux victimes des rébellions du Bas-Canada de 1837 et de 1838, et de rappeler la mémoire des 12 patriotes exécutés en 1839. Le monument est financé par des souscriptions publiques et érigé sur un lot donné par la fabrique qui recherchait un monument de prestige pour le nouveau cimetière de Notre-Dame-des-Neiges. Il est mis en chantier en 1858 et inauguré le 14 novembre de la même année. À la suite de plusieurs activités de financement de l'Institut canadien, d'interruptions des travaux et d'une modification des plans du monument, les travaux de construction sont achevés en 1866. Les dépouilles des patriotes Léandre Ducharme, François-Maurice Lepailleur et François-Xavier Prieur sont inhumées sous ce monument. Les restes de Joseph-Narcisse Cardinal pourraient aussi s'y trouver. Depuis son inauguration, cet obélisque de 18 mètres de hauteur constitue un lieu de mémoire important associé à ces événements majeurs de l'histoire du Québec.

Par cette désignation et cet avis de classement, le gouvernement du Québec souhaite perpétuer la mémoire et l'héritage de personnages qui ont joué un rôle notoire dans l'histoire du Québec et qui ont contribué à forger l'identité de ses citoyennes et citoyens.

« La Journée nationale des patriotes est l'occasion de souligner la lutte qu'ont menée les patriotes de 1837-1838 afin que notre nation soit reconnue et qu'elle jouisse d'une liberté politique et d'un système démocratique. Le chef du Parti patriote, Louis-Joseph Papineau, est une figure importante de notre histoire. Il a été un fervent défenseur de son peuple et de ses institutions parlementaires. En cette année qui marque le 150e anniversaire de son décès, je suis heureuse de pouvoir rappeler son souvenir et de permettre son inscription au Registre du patrimoine culturel du Québec.

Je profite également de cette journée pour poser un geste en faveur de la préservation du monument des patriotes du cimetière de Notre-Dame-des-Neiges. Il a été érigé à la mémoire des patriotes qui ont joué un rôle marquant dans l'histoire du Québec, dont nous pouvons être fiers et que nous soulignons aujourd'hui. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

