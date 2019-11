La ministre de la Culture et des Communications bonifie le soutien financier au secteur du livre

QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer la bonification de 1 M$ de l'aide financière en soutien à l'édition, aux libraires, aux événements et aux projets collectifs pour l'année 2019-2020. Cette somme porte ainsi à 7 M$ l'aide consentie au secteur du livre et de l'édition pour l'année financière en cours.

En réponse aux besoins du milieu, cet investissement supplémentaire de la ministre permettra notamment d'accroître le développement de la mise en marché des ouvrages québécois, de concourir au dynamisme d'une diversité de librairies agréées à la grandeur du Québec, et d'assurer des activités de promotion et de médiation du livre.

Rappelons que cette aide dédiée au secteur du livre et de l'édition est administrée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre Nathalie Roy.

« Je suis fière de l'audace des acteurs du livre, qui contribuent à la vitalité culturelle du Québec. Le livre et la lecture sont essentiels pour le développement culturel, pour l'accomplissement des citoyens et pour la valorisation de l'identité québécoise. Les créateurs québécois du milieu du livre participent à la construction d'un imaginaire collectif qui rayonne à travers le monde, ce qui nous rend extrêmement fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

