La ministre de la Culture et des Communications annonce un appel de projets de 100 M$ pour le développement d'infrastructures culturelles

QUÉBEC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la relance économique du milieu culturel et afin de répondre aux besoins grandissants en infrastructures culturelles au Québec, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce aujourd'hui le lancement de l'appel de projets du programme Aide au développement des infrastructures culturelles. Les gouvernements du Québec et du Canada verseront chacun un montant de 50 M$ dans ce programme, pour une enveloppe totale de 100 M$ qui permettra la réalisation de projets d'infrastructures culturelles à la grandeur du Québec.

Le programme, qui s'inscrit dans le cadre d'une entente entre les gouvernements du Québec et du Canada, accueillera dès aujourd'hui le dépôt de projets des municipalités et des gouvernements des Premières Nations ou des Inuits.

En soutenant des projets de nouvelles constructions, d'agrandissements, d'aménagements, de mises aux normes, de rénovations et de restaurations d'infrastructures culturelles, le gouvernement du Québec souhaite relancer l'économie québécoise et favoriser l'accès à des lieux et à des équipements culturels de qualité.

Citations :

« Notre gouvernement est heureux de contribuer au déploiement d'infrastructures culturelles qui permettront aux Québécois d'apprécier la culture dans des conditions optimales. Cet investissement de 100 M$ permettra le développement de nouvelles infrastructures et l'amélioration d'installations culturelles existantes dans les municipalités et les communautés à la grandeur du Québec. Grâce à cette collaboration avec le gouvernement fédéral, nous assurons à un plus grand nombre de Québécois un accès à cette culture qui fait partie de leur identité et dont ils sont fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cet investissement important pour la réalisation de projets d'infrastructures culturelles au Québec contribuera à renforcer et à dynamiser les collectivités partout dans la province. Les infrastructures culturelles font partie intégrante du plan d'infrastructure du Canada qui vise à investir dans des milliers de projets, à créer des emplois et à bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Lien connexe :

Programme Aide au développement des infrastructures culturelles

