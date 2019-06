La ministre Danielle McCann lance la campagne d'information et de sensibilisation 2019-2020 visant à prévenir les surdoses liées aux opioïdes

QUÉBEC, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a procédé au lancement de la phase estivale de la campagne d'information et de sensibilisation visant à prévenir les surdoses liées aux opioïdes pour l'année 2019-2020. Celle-ci se déroulera jusqu'au 1er septembre et s'adresse principalement aux personnes qui consomment des drogues en contexte récréatif ou festif. En effet, plusieurs d'entre elles ne savent pas que les drogues peuvent contenir des opioïdes et causer des surdoses potentiellement mortelles.

Ce premier volet de la campagne 2019-2020 se déploie donc sur le thème suivant : « Un intrus pourrait s'inviter à la fête. Les drogues peuvent contenir des substances toxiques comme du fentanyl. » Il vise tout particulièrement les personnes qui consomment des drogues et leur entourage, surtout lors d'événements et de festivals qui se déroulent en période estivale.

Avec la collaboration de plusieurs organismes communautaires et d'organisateurs de festivals au Québec, la campagne a pour but de sensibiliser la population aux risques et aux conséquences potentielles entourant la consommation d'opioïdes, à informer sur les signes associés à une surdose et sur les mesures de prévention et d'intervention.

Citation :

« En cette période estivale qui s'amorce, et avec les nombreux événements festifs qui auront lieu un peu partout au Québec, il demeure crucial de conscientiser la population sur les risques associés à l'usage de drogues à des fins récréatives. C'est pourquoi nous nous assurons, par la diffusion de ce message de manière bien ciblée, de rappeler qu'il faut demeurer vigilant, et que certaines précautions peuvent sauver des vies. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Ce premier volet de la campagne 2019-2020 se déploie :

à la radio traditionnelle, par l'entremise de trois publicités de 30 secondes diffusées entre le 17 juin et 14 juillet, et à la radio numérique, du 17 juin au 18 août;

en affichage, dans certains grands festivals québécois, dans le métro de Montréal et dans les restaurants-bars, du 24 juin au 1 er septembre;

septembre; sur les médias sociaux (Facebook, Instagram, YouTube), de manière ciblée, entre le 24 juin et le 25 août;

sur le Web, par des bannières ciblées selon le contexte festif et l'achat de mots-clés sur Google.

Lien connexe

Tous les contenus liés aux opioïdes et destinés à la population sont disponibles sur Québec.ca/opioides.

