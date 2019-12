La ministre Danielle McCann annonce le déploiement du Programme des cliniques d'hiver pour la saison 2019-2020

QUÉBEC, le 1er déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce que c'est demain que s'amorcera le déploiement du Programme des cliniques d'hiver pour la saison 2019-2020. Ces cliniques seront en fonction jusqu'au 31 mars 2020. De plus, une campagne de communication sera aussi lancée demain pour informer la population de la mise sur pied de ce programme.

L'implantation des cliniques d'hiver a pour objectif d'offrir des services médicaux supplémentaires à l'ensemble de la population pendant la période hivernale, en raison de l'accroissement important de la demande de services de première ligne. Ces cliniques s'adressent aux personnes ayant des symptômes de grippe ou de gastro-entérite ou tout autre problème de santé non urgent, et tout particulièrement à celles qui n'ont pas accès aux services d'un médecin de famille.

Pour ce programme, le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde un montant de 3 M$ à la Régie de l'assurance maladie du Québec et aux établissements comptant au moins une clinique d'hiver. Cette somme comprend la rémunération des médecins et des infirmières participant au projet, de même que certains frais d'administration et d'opération des cliniques.

Citation :

« À la suite du bilan fort positif des cliniques d'hiver de l'an dernier, nous réitérons ce projet novateur cette année. Nous avons à cœur de multiplier les initiatives comme celle-ci, qui bonifient l'accès aux services de première ligne, une de nos plus grandes priorités en matière de santé. Je remercie les équipes qui se sont engagées à mener à bien cette mission encore cette année, afin d'offrir à la population québécoise les meilleurs services possible, dans un contexte de hausse notable des besoins. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Plus de 55 cliniques désignées seront établies dans 6 régions : Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Montréal, Outaouais, Lanaudière et Montérégie.

Cette année, ce sont plus de 20 000 heures de disponibilité qui sont offertes en clinique à la population, comparativement à plus de 12 000 pour l'an passé.

Cette année, la désignation des cliniques a été faite avant l'application du programme. Les établissements régionaux ont été invités à proposer des cliniques selon des critères précis. Ces dernières ont été désignées par un comité paritaire composé de membres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que l'an dernier, les cliniques d'hiver ont permis de fournir des services à plus de 30 000 usagers, qui ont consulté l'une des 70 cliniques désignées. De ce nombre, près de 20 000 personnes ont consulté un médecin dans la région de Montréal.

Lien connexe :

Les personnes intéressées à en savoir davantage ou à connaître la liste des cliniques d'hiver peuvent consulter le lien suivant : Québec.ca/cliniqueshiver.

