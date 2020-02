La ministre Danielle McCann annonce la nomination d'un nouveau sous-ministre adjoint

QUÉBEC, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Marc-Nicolas Kobrynsky à titre de sous-ministre adjoint à la nouvelle Direction générale de l'analyse stratégique et de l'appui à la décision gouvernementale (DGASADG). Monsieur Kobrynsky entrera en fonction le 16 mars prochain.

La création de cette nouvelle direction générale vise à répondre à un changement de paradigme gouvernemental qui se traduit par une importante imputabilité de l'ensemble des acteurs gouvernementaux. Elle aura également pour mission de veiller à l'élaboration, à la mise à jour et à la diffusion des outils et des rapports de suivi périodiques ainsi qu'à la production des analyses stratégiques, de manière à faciliter l'efficacité de la prise de décision gouvernementale. Elle sera responsable de la concertation avec les partenaires du ministère de la Santé et des Services sociaux en la matière.

Monsieur Kobrynsky est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, spécialisé en gestion des opérations des HEC Montréal et d'une maîtrise ès sciences de la gestion spécialisée en management de la London School of Economics. Gestionnaire depuis 18 ans, il a notamment travaillé, entre 2004 et 2018, au sein du Groupe Créatech Bell Canada, puis de Sun Life Canada, à titre de directeur de projet et de consultant sénior. Depuis 2018, il est directeur principal - Consultation chez PricewaterhouseCoopers (PwC). Il occupe également, depuis 2016, le poste de chercheur principal du Bulletin des ministères de L'actualité.

Citation :

« Cette direction générale nous aidera à répondre à de nouveaux défis de gouvernance au sein de notre organisation, de manière mieux adaptée aux nécessités actuelles sur le plan gouvernemental. Je suis persuadée que monsieur Kobrynsky, avec son remarquable parcours de gestionnaire de haut niveau dans des institutions des plus prestigieuses, saura mener à bien cette mission que nous lui confions, de concert avec l'ensemble de nos partenaires. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789