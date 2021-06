La ministre Charest lance une consultation publique sur l'égalité entre les femmes et les hommes

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, invite les Québécoises et les Québécois à participer en grand nombre à la consultation publique en ligne portant sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette consultation, lancée aujourd'hui, vise à permettre à la population d'exprimer son point de vue quant aux prochaines actions gouvernementales en matière d'égalité. Le questionnaire est accessible au http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/consultation-publique-egalite-entre-femmes-hommes/ jusqu'au 15 juillet 2021.

La ministre a également annoncé la prolongation de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 (Stratégie égalité) pour une période de 18 mois, en vue du lancement d'une nouvelle stratégie à l'automne 2022. Par la prolongation de l'actuelle stratégie et les consultations en cours, le gouvernement veut s'assurer que la prochaine stratégie tiendra compte des enjeux émergents, notamment ceux qui ont été accentués en raison de la pandémie.

Cette prolongation permettra également d'assurer la continuité de plusieurs actions porteuses en matière d'égalité, dont la réalisation d'actions visant à réduire les obstacles à l'intégration et à l'emploi de la main-d'œuvre féminine, le soutien de projets pour favoriser la conciliation famille-travail-études des travailleuses et des travailleurs et l'offre de formations visant à susciter l'engagement des femmes en politique.

Citation :

« La poursuite de l'égalité entre les femmes et les hommes permet aux Québécoises et aux Québécois d'atteindre leur plein potentiel. En tant que ministre responsable de la Condition féminine, il est primordial pour moi de mener à bien des consultations sur cette question afin de bien orienter nos actions. Nous souhaitons entendre les préoccupations et les idées de la population en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous invite donc à participer à la consultation lancée aujourd'hui. Votre opinion compte! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La prolongation de la Stratégie égalité s'ajoute à la mise en œuvre du Plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie , lancé le 8 mars 2021, qui vise aussi à faire du Québec une société toujours plus égalitaire en tenant compte des enjeux vécus de façon plus importante par les femmes.

Soulignons qu'en plus de la consultation grand public, une consultation qui s'adresse aux organisations et au milieu de la recherche a été lancée le 31 mai et est toujours en cours jusqu'au 2 juillet : http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/consultation-egalite-entre-femmes-hommes/ .

