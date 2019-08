La ministre Charest fera le tour du Québec pour parler d'accessibilité au loisir et au sport

GATINEAU, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, se déplacera, au cours des prochains mois, dans toutes les régions du Québec pour rencontrer les élus et les partenaires du milieu du loisir et du sport. Cette première au Québec permettra à la ministre de prendre le pouls du terrain sur les enjeux liés à l'accessibilité et à la sécurité dans le sport et le loisir.

La ministre en profitera également pour présenter sa vision et expliquer les gestes posés par son gouvernement pour favoriser l'accessibilité aux infrastructures sportives et récréatives et la mise en place d'un contexte favorable et sécuritaire pour la pratique du sport et du loisir.

Citation :

« Aller à la rencontre de nos principaux alliés en région est non seulement important, mais essentiel pour que les actions gouvernementales soient arrimées aux besoins du terrain. Personne n'est mieux placé qu'eux pour nous faire part de leur réalité, de leurs enjeux et de leurs défis. Ils ont des idées et des propositions novatrices, et je souhaite les entendre et échanger avec eux. Cette collaboration est primordiale pour que nous puissions vraiment répondre aux besoins de la population. Les besoins ne sont pas les mêmes partout et c'est pourquoi je veux prendre connaissance de la réalité vécue dans toutes les régions du Québec. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Depuis le début de son mandat, la ministre déléguée à l'Éducation a fait de l'accessibilité au loisir et au sport sa grande priorité. Cette consultation s'inscrit dans cette volonté de la ministre d'améliorer l'accessibilité sous toutes ses formes et pour toutes les clientèles, et ce, en fonction des besoins qui se manifestent sur le terrain.

La vision de l'accessibilité du sport et du loisir et de ses infrastructures de la ministre se décline en trois volets :

accessibilité physique des infrastructures (proximité et accessibilité des lieux);

accessibilité temporelle des infrastructures (heures d'ouverture flexibles);

expérience client de qualité (environnement sécuritaire et agréable).

