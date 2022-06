La ministre Charest dévoile le Plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022-2027

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des dernières annonces pour favoriser l'accessibilité de la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a lancé aujourd'hui, en compagnie de nombreux partenaires du milieu sportif et du loisir, le Plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022-2027. Il s'agit d'un investissement de 250 millions de dollars sur cinq ans qui permettra d'améliorer la qualité de l'expérience sportive et récréative, en plus d'inciter davantage de Québécoises et Québécois à faire de l'activité physique.

Parmi les mesures annoncées, soulignons que dans le but de bien encadrer les personnes qui pratiquent des activités sportives et de loisir, une somme de 12,5 millions de dollars sera consacrée au développement des entraîneurs et des officiels, tous sports confondus. Ces investissements contribueront notamment à offrir un accompagnement et du mentorat de qualité pour rendre le travail des entraîneurs, des officiels et des bénévoles plus attrayant, plus positif et mieux encadré. Cela permettra également de bonifier l'encadrement offert aux participantes et participants à des activités de loisir et de sport, et ce, peu importe leur âge ou leur niveau.

Un investissement de 21,5 millions de dollars sera également réalisé dans le but d'atténuer les enjeux liés à la difficulté de recrutement des sauveteurs et moniteurs aquatiques. Il permettra de mettre en place un recrutement plus intensif à court terme pour contrer la pénurie actuelle et assurer la relève. Par ailleurs, dans le but de faciliter l'accès des candidats à la formation, les cours menant au brevet de moniteur et de sauveteur aquatique seront dorénavant gratuits.

Parmi les autres mesures les plus porteuses, soulignons :

- l'initiative de plein air en milieu scolaire (2,5 M$);

- l'achat d'équipements sportifs et récréatifs et l'embauche d'entraîneurs pour les équipes sportives au secondaire (13,5 M$);

- le soutien de l'accueil et la promotion d'événements locaux, régionaux, nationaux et pancanadiens (8 M$);

- le passage au numérique et l'utilisation des nouvelles technologies (4,1 M$).

Un plan d'action pour faire bouger le Québec

Mis en œuvre pour relancer la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives dans un cadre sain et sécuritaire au sortir de la pandémie, le Plan d'action a pour mission d'encourager à nouveau les Québécoises et Québécois de tous âges à adopter un mode de vie actif. Le travail d'équipe, l'inclusion et la valorisation sont les valeurs au cœur du Plan d'action, qui s'articule autour de trois axes, soit l'accessibilité, la qualité de l'expérience et la promotion. Au total, 250 millions de dollars seront investis au cours des cinq prochaines années pour réaliser les multiples engagements du Plan d'action.

Bilan de mandat : des investissements historiques en sport et en loisir

La ministre en a également profité pour tracer son bilan de mandat en sport et en loisir au Québec. Jamais un gouvernement n'aura investi autant et jamais le sport et le loisir n'aura été aussi accessible et sécuritaire qu'au terme de ces quatre années de mandat. Avec des investissements de plus de 1,2 milliard de dollars en soutien au sport et au loisir et en financement d'infrastructures, avec la mise en application d'une politique sur l'intégrité dans le sport unique au Canada, il est évident que le sport et le loisir sont des priorités importantes du gouvernement. Grâce à ces investissements et au Plan d'action assorti d'un investissement de 250 millions de dollars, la ministre Charest souhaite offrir aux Québécoises et Québécois un milieu propice à la pratique du sport, du loisir et de l'activité physique. Elle en a profité pour remercier l'ensemble des partenaires, sans qui le déploiement d'une offre accessible, de qualité et sécuritaire serait impossible.

Citation :

« Le secteur du sport et des loisirs a été l'un des plus touchés par la pandémie. L'arrêt forcé des activités nous a permis de prendre acte des forces et des faiblesses de notre milieu, mais surtout nous a fait réaliser à quel point le sport est important dans la vie des Québécoises et Québécois. Les partenaires ont fait preuve d'une débrouillardise et d'une capacité d'adaptation impressionnantes. Avec ce plan, nous venons leur donner davantage de ressources pour rendre la pratique d'activités physiques, récréatives et sportives la plus accessible possible pour l'ensemble de la population. Je suis convaincue que ce plan d'action permettra aux partenaires du loisir et du sport d'assurer un encadrement encore plus exceptionnel que celui qu'ils donnent déjà. Ils partagent mon objectif de faire bouger tous les Québécois et Québécoises sur une base régulière. Grâce à nos actions des quatre dernières années et à ce plan d'action, je suis certaine que nous y arriverons. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Au total, 250 millions de dollars seront investis au cours des cinq prochaines années pour réaliser les engagements du Plan d'action :

40,7 millions de dollars sont réservés pour faciliter l'accès à des équipements récréatifs, sportifs et adaptés;



104,8 millions de dollars sont alloués pour soutenir les programmes pédagogiques particuliers, notamment les populaires programmes Sport-études et les concentrations sportives;



26,4 millions de dollars sont accordés pour augmenter l'accessibilité aux infrastructures récréatives et sportives existantes;



78,1 millions de dollars sont prévus pour améliorer la qualité de l'expérience et inciter davantage de Québécoises et Québécois à retrouver le goût de bouger.

