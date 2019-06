La ministre Charest annonce fièrement le lancement de l'appel d'offres pour la Maison du loisir et du sport

MONTRÉAL, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Pour offrir aux quelque 600 employés des organismes de loisir et de sport, actuellement logés au sous-sol du stade olympique, des espaces de travail plus convenables qui reflètent l'importance de leur action pour le loisir, le sport, l'activité physique et le plein air partout au Québec, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, annonce le lancement de l'appel d'offres concernant la future Maison du loisir et du sport jeudi le 27 juin prochain.

Depuis 1985, une centaine d'organismes de loisir et de sport sont installés dans des aires de stationnement ayant été converties en bureaux. La création de la Maison du loisir et du sport a pour objectif de permettre aux employés de ces organismes qui contribuent à la vitalité des milieux sportifs et récréatifs du Québec de travailler dans un environnement approprié, sain et plus favorable à la collaboration.

L'appel d'offres vise à trouver un immeuble existant ou à construire un immeuble, près du stade olympique, pour y relocaliser les organismes d'ici 2022.

Citation :

« Je suis très heureuse d'annoncer le lancement de cet appel d'offres qui constitue un pas de plus vers l'aboutissement de ce projet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai moi-même constaté la vétusté des lieux et je suis convaincue que l'ensemble du personnel doit avoir des espaces de travail plus décents. Je souhaite aussi que cette maison soit un lieu mobilisateur pour les équipes de travail ainsi qu'un carrefour d'innovation qui participera à l'atteinte de nos objectifs en matière d'accessibilité et de sécurité dans les domaines du loisir et du sport. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

