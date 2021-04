La ministre Chantal Rouleau et les partenaires maritimes annoncent la tenue des premières Assises québécoises du secteur maritime

QUÉBEC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports, Mme Chantal Rouleau, en collaboration avec la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes), Armateurs du Saint-Laurent, l'Alliance verte et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime, est heureuse d'annoncer que les premières Assises québécoises du secteur maritime se tiendront le vendredi 28 mai.

Les Assises permettront de mobiliser les parties prenantes autour des enjeux touchant actuellement le secteur maritime et de décliner ceux-ci en chantiers de réflexion et en priorités d'action.



Les travaux de cette première édition porteront sur les quatre thèmes suivants :

Infrastructures, logistique et corridor intelligent;

Relance économique;

Protection de l'environnement, biodiversité et recherche;

Main-d'œuvre et formation.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère des Transports y participeront. En raison des consignes sanitaires en vigueur, l'événement se tiendra majoritairement en mode virtuel.



Pour plus de détails sur les Assises québécoises du secteur maritime, rendez-vous au lien suivant : https://bit.ly/3gKGIha.



« Alors que nous posons les jalons de la plus importante relance économique, notre gouvernement estime que l'industrie maritime constitue un pilier duquel il faut tirer profit. Notre gouvernement souhaite que les investissements publics exercent un effet de levier et permettent de hisser le Québec parmi les nations les plus avant-gardistes en matière de transport maritime. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les Assises québécoises du secteur maritime sont appelées à devenir un rendez-vous incontournable pour discuter des enjeux qui façonnent notre industrie. Nous sommes heureux que le gouvernement du Québec y participe. Ensemble, nous pourrons identifier des solutions à des enjeux qui se dessinent. »

Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Sodes, au nom de tous les partenaires maritimes impliqués

