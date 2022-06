La ministre Blais souligne la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées

QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, souligne aujourd'hui la tenue de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.

Cette journée rappelle que la sécurité et la dignité des personnes aînées doivent être une préoccupation constante de la société québécoise. La population est invitée à redoubler d'efforts pour s'assurer que ces personnes puissent vivre dans un environnement exempt de maltraitance.

La lutte contre la maltraitance est au cœur des priorités du gouvernement. La ministre Blais a d'ailleurs lancé, il y a quelques jours, le Plan d'action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées (PAM) 2022-2027 - Reconnaître et agir ensemble. Le Plan d'action se concrétisera grâce à un investissement de 50 millions de dollars. Les actions mises de l'avant visent à sensibiliser la population, à développer des pratiques favorisant la bientraitance, à former différents acteurs à ce phénomène, à améliorer la gestion des situations de maltraitance et à développer et diffuser des connaissances liées à la maltraitance.

Par ailleurs, rappelons que la Loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que la surveillance de la qualité des services de santé et des services sociaux (2022, chapitre 6) a été sanctionnée en avril dernier.

Citation :

« Chaque année, cette journée importante nous rappelle qu'il faut continuer de se mobiliser pour lutter contre la maltraitance. Les personnes aînées ont façonné le visage du Québec que nous connaissons. Elles doivent être traitées avec dignité et tout le respect qu'elles méritent, notamment en favorisant la bientraitance. Il est inadmissible qu'elles puissent subir des actes de maltraitance. Nous redoublons d'efforts afin d'améliorer nos outils et nos façons de faire pour faire cesser, le plus rapidement possible, ces situations intolérables. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

La Journée mondiale contre la maltraitance des personnes aînées est une initiative instaurée en 2006 par l'Organisation mondiale de la santé et l'organisme International Network for the Prevention of Elder Abuse.

Cette journée se décline en de nombreuses activités qui ont lieu un peu partout à travers le monde, comme dans plusieurs régions du Québec.

Si vous êtes témoin ou victime d'actes de maltraitance, communiquez avec la ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287

