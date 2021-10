La ministre Blais souligne la Journée internationale des aînés

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des aînés, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, rappelle l'importance de reconnaître l'apport considérable et précieux des personnes aînées dans notre société.

Cette journée thématique, qui se déroule chaque année le 1er octobre, a été célébrée pour la première fois en 1991, soit il y a 30 ans, à l'initiative de l'Organisation des Nations unies. Depuis, elle est soulignée dans de nombreux pays à travers le monde.

Au Québec, c'est la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec qui a le mandat d'en faire la promotion, notamment grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec. Le thème de cette année, « Les aînés, toujours présents », rejoint cette idée de célébrer la présence des personnes aînées et de leur dire merci pour leur importante contribution.

Citation :

« Cette journée bien spéciale est l'occasion de mettre en lumière tout ce que les personnes aînées ont accompli au cours de leur vie, et tout ce qu'elles ont encore à nous offrir. Elles ont bâti le Québec et sont des modèles inspirants. Je tiens à remercier tous ceux et celles dont les efforts contribuent à valoriser l'apport des aînés à notre société, ainsi que l'ensemble des personnes qui prennent soin des aînés afin d'améliorer leur qualité de vie et leur mieux-être, notamment les personnes proches aidantes. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Rappelons que les personnes âgées de plus de 65 ans représenteront 25 % de la population en 2031, avec l'arrivée des derniers baby-boomers dans ce groupe d'âge. Puisqu'elles sont présentes dans tous les secteurs de la société, il est plus que jamais nécessaire de reconnaître la place essentielle qu'elles occupent, et de souligner leur participation en tant que citoyens et citoyennes engagés au quotidien dans leur milieu.

Au Québec, divers programmes ont été instaurés au cours des dernières années pour favoriser le vieillissement actif des personnes, notamment le programme de soutien à la démarche Municipalités amies des aînés (MADA), au sein duquel plus d'un millier de municipalités et de MRC se sont mobilisées, favorisant la participation des personnes aînées à la vie collective un peu partout sur le territoire québécois. Cette adhésion massive des Québécois et Québécoises a d'ailleurs été saluée par l'Organisation mondiale de la santé.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Lyann St-Hilaire, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre responsable des Aînés, et des Proches aidants, 418 956-8620