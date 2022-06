La microélectronique : un secteur d'avenir - Près de 2,9 M$ pour doter le CIMEQ de nouvelles infrastructures

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2 869 922 $ au Collège Lionel-Groulx pour l'agrandissement et le réaménagement des locaux du Centre d'innovation en microélectronique du Québec (CIMEQ). Ce dernier souhaite augmenter ses activités en matière de recherche appliquée dans son domaine d'expertise : les systèmes embarqués, distribués, connectés, intelligents et prédictifs. Le projet, évalué à 3 188 802 $, vise à bonifier l'offre de services de l'organisme.

Le ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon.

Les nouvelles infrastructures permettront au CIMEQ :

de poursuivre et d'accroître ses collaborations avec des partenaires industriels ainsi que des universités et d'autres centres de recherche;

de recruter de nouveaux étudiants-chercheurs;

de réaliser de la recherche de pointe afin de devenir un chef de file dans les technologies microélectroniques (systèmes embarqués et objets communicants);

de se positionner en tant que partenaire de choix pour les projets de recherche en microélectronique;

d'augmenter son rayonnement dans son domaine d'activités.

Le projet donnera également la possibilité au Collège Lionel-Groulx d'offrir une formation de qualité en microélectronique, de continuer à fournir la majeure partie de la main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine aux entreprises québécoises et d'attirer les meilleurs étudiants-chercheurs pour qu'ils prennent part au programme de recherche.

Citations :

« Le Collège Lionel-Groulx joue un rôle indéniable dans le dynamisme économique des Laurentides et son action est déterminante. Grâce aux infrastructures plus performantes du CIMEQ, les PME auront davantage accès à ses services, à ses équipements de même qu'à ses experts et bénéficieront d'un accompagnement dans leurs projets de recherche et de développement. »

Eric Girard, ministre des Finances et député de Groulx

« Le secteur de la microélectronique est en plein essor et nous disposons de toutes les ressources nécessaires pour nous distinguer dans ce domaine. Les nouvelles infrastructures du CIMEQ serviront à renforcer notre écosystème de recherche et assureront le développement de cet important secteur pour les années à venir. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« La recherche demeure centrale dans tout établissement d'enseignement supérieur. Le Collège Lionel-Groulx est fier que son centre collégial de transfert de technologie contribue à l'avancement du savoir non seulement dans les Laurentides, mais dans tout le Québec. Le CIMEQ est un atout considérable pour le milieu socioéconomique en raison de son apport innovant dans le domaine de l'intelligence artificielle. »

Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx

