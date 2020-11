La microbrasserie Pit Caribou remporte cinq médailles au Brussels Beer Challenge!

Monsieur Jean-François Nellis, coactionnaire de la microbrasserie, se dit étonné par de tels résultats et extrêmement fier de cette nouvelle : « Cinq médailles! À ma connaissance, c'est du jamais vu. Recevoir à nouveau des prix aussi prestigieux confirme notre niveau de qualité à l'international et notre capacité à faire des bières artisanales tout en maintenant un contrôle sur la qualité de nos produits. »

C'est à Bruxelles en Belgique que se tenait la 9e édition de ce concours de renommée mondiale qui permet aux brasseurs de mettre leurs produits sous les projecteurs. Plus de 50 pays y ont participé et plus de 1 800 bières y étaient présentées! Les gagnants ont été déterminés dans le respect de toutes les mesures sanitaires requises. Et malgré la pandémie, le niveau de jugement et les conditions de dégustation se sont avérés tout aussi élevés que lors des précédentes éditions du fameux Brussels Beer Challenge.

La Gaspésie à l'honneur

Parmi les quatre médaillées d'or, la Gaspésienne no 13 est une bière aux arômes de chocolat et de café. Son nom fait référence aux pêcheurs gaspésiens qui ont sillonné le Saint-Laurent. Autrefois, leurs bateaux portaient les numéros 1 à 50, et le bateau 13 n'aurait jamais vu le jour en raison de la superstition associée à ce chiffre. On retrouve également la Gose de Barachois, marquée par ses saveurs d'agrumes, de sel et de coriandre. Il s'agit d'une bière surette, d'inspiration allemande. Le nom de cette Gose évoque les barachois gaspésiens, estuaires pleins de vie, qui filtrent les étendues d'eau douce et salée grâce à l'action des marées. Elle profite de généreuses quantités de houblons Mandarina Bavaria, Simcoe et Citra. La bière Bonne Aventure, au goût sucré de caramel balancé par une légère note d'amertume résineuse, doit son nom à la vue de l'île Bonaventure que l'on peut observer à partir de la brasserie. La Blonde du pêcheur, une bière dorée ayant des notes mielleuses et une finale fruitée, est produite en collaboration avec le restaurant la Maison du Pêcheur, situé au cœur de la ville de Percé.

Finalement, la Conquereor, médaillée de bronze, est une bière pâle India Pale Ale de seigle d'interprétation libre, fermentée à chaude température avec un mélange de levures fermières norvégiennes provenant de la région Hornindal. Un généreux houblonnage agrémente à merveille les notes fruitées provenant de la fermentation.

Une microbrasserie bien ancrée qui distribue ses créations partout au Québec

Pit Caribou compte une microbrasserie à L'Anse-à-Beaufils, un pub à Percé et un autre à Montréal. Sa mission : brasser des bières de qualité en misant sur les ressources locales. Ces bières sont également distribuées dans plusieurs points de vente, bars, restaurants et marchés d'alimentation partout au Québec.

La microbrasserie, créée en 2007, poursuit son travail avec passion, alliant savoir-faire, créativité et innovation. Aujourd'hui, elle brasse une dizaine de bières régulières par année et une cinquantaine de bières de spécialité, appréciées par de nombreux Québécois et récompensées par divers prix internationaux prestigieux.

SOURCE MicroBrasserie Pit Caribou

Renseignements: MICROBRASSERIE PIT CARIBOU, Jean-François Nellis, coactionnaire, 581 886-2388, [email protected], http://www.pitcaribou.com

