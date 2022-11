Un total de 89 athlètes d'Équipe Canada d'Olympiques spéciaux représenteront Équipe Canada d'Olympiques spéciaux aux Jeux mondiaux d'Olympiques spéciaux à Berlin

TORONTO, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Olympiques spéciaux Canada a récemment dévoilé le nom des 89 athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux mondiaux d'été d'Olympiques spéciaux à Berlin, en Allemagne, qui se tiendront du 17 au 25 juin 2023. L'événement marquera la reprise fort attendue des compétitions sur la scène internationale depuis la tenue des derniers Jeux mondiaux d'Olympiques spéciaux en 2019.

La situation sans précédent des quelques dernières années a créé une occasion unique pour cette équipe. En raison de la suspension des programmes et de l'annulation des Jeux durant la pandémie, il n'a pas été possible de sélectionner les athlètes faisant partie du Groupe d'entraînement d'Équipe Canada 2023 d'Olympiques spéciaux en fonction des résultats obtenus aux Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada. Les quotas d'athlètes ont plutôt été distribués en fonction du nombre d'inscriptions d'athlètes admissibles au sein de chaque section provinciale et territoriale. Au cours des six derniers mois, chaque section a organisé divers événements de qualification pour les athlètes, ce qui a permis de former une équipe véritablement pancanadienne.

Stephanie Labbé, ancienne gardienne de but de l'équipe nationale du Canada et nouvelle directrice générale du programme féminin des Whitecaps de Vancouver (soccer), agira à titre d'entraîneuse honoraire d'Équipe Canada d'Olympiques spéciaux. Mme Labbé a récemment annoncé sa retraite après une brillante carrière qui l'a vue remporter deux médailles olympiques avec l'équipe canadienne de soccer féminin. Elle accompagnera Équipe Canada d'Olympiques spéciaux à Berlin pendant les neuf jours de compétitions pour encourager l'équipe et lui offrir inspiration et conseils éprouvés.

« Je suis ravie de travailler avec ces athlètes inspirants d'Olympiques spéciaux Canada avant et durant les Jeux mondiaux », a déclaré Stephanie Labbé. « Nous connaissons tout l'impact qu'a le sport sur la vie des personnes et au sein des collectivités, et nous avons une occasion unique de rallier les Canadiens autour de cette équipe pancanadienne. »

Les camps d'entraînement qui seront organisés au cours des six prochains mois permettront aux athlètes de développer davantage la confiance et les habiletés nécessaires pour s'entraîner, concourir et réaliser de nouveaux records personnels. En novembre 2022, la toute première équipe pancanadienne se réunira à Toronto pour participer à un camp d'entraînement et de préparation préalable. Un total de 89 athlètes et leurs entraîneurs locaux se joindront aux 49 entraîneurs, membres du personnel de mission, membres suppléants et membres de l'équipe de gestion nommés au sein du Groupe d'entraînement d'Équipe Canada 2023 d'Olympiques spéciaux. Les athlètes concourront dans 9 sports, soit l'athlétisme, le basketball, la boccia, le 10 quilles, le golf, la dynamophilie, la gymnastique rythmique, le soccer et la natation. Pour la toute première fois, deux équipes exclusivement féminines d'Olympiques spéciaux Canada participeront aux compétitions de soccer et de basketball.

Cliquez ici pour voir la liste intégrale des athlètes d'Équipe Canada 2023 d'Olympiques spéciaux

« Équipe Canada d'Olympiques spéciaux est privilégiée de pouvoir compter sur l'expertise, les conseils et l'encadrement de Stephanie Labbé avant et durant les Jeux mondiaux », a affirmé Sharon Bollenbach, directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada. « Plus qu'une athlète extraordinaire, Mme Labbé est une partisane de longue date du mouvement Olympiques spéciaux et une véritable championne de l'inclusion dans le sport, dans tous les sens du terme. Nous sommes fiers de la voir soutenir nos athlètes alors qu'ils s'apprêtent à représenter le Canada sur la scène mondiale. »

