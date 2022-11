La mécanique automobile fait partie du top 10 des formations professionnelles les mieux rémunérées !

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, où la main-d'œuvre qualifiée est une denrée rare, la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec souhaite rappeler l'importance que jouent les techniciens mécaniques automobiles du Québec qui oeuvrent notamment auprès des concessionnaires automobiles et mettre en exergue les conditions salariales avantageuses et compétitives qui sont offertes par les concessionnaires automobiles du Québec.

« Nous sommes d'ailleurs très heureux que le Journal de Montréal-Journal de Québec ait mis la lumière récemment sur les formations professionnelles payantes, dont le programme de mécanique de véhicule légers. Nos données démontrent d'ailleurs que la rémunération moyenne des techniciens mécaniques est bien au-dessus de ce qui est rapporté, soit un taux horaire moyen de 36 $ (plus de 70 000$ annuellement). Ainsi, rapporté au palmarès, ce métier se classerait dans le top 10 des formations professionnelles les plus payantes ! » a déclaré M. Ian P. Sam Yue Chi, Président Directeur général de la CCAQ.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et de représenter ses membres tout en renforçant la confiance du consommateur.

