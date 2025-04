La marque WHISKAS(MD) dévoile les villes canadiennes où les chats sont les plus heureux

La marque WHISKASMD sème encore plus de bonheur chez les chats dans le besoin en comblant les Listes de souhaits des refuges du Canada

TORONTO, le 30 avril 2025 /CNW/ - La marque WHISKASMD, fière membre de la famille de marques Mars, a publié aujourd'hui les résultats de son Échelle du bonheur félin. La marque WHISKASMD s'est associée à des experts du Waltham Petcare Science Institute pour recenser les principaux comportements affichés par les chats heureux et a ensuite découvert les villes canadiennes où ces comportements se manifestent le plus souvent sur les médias sociaux.

Bien que cette recherche ait permis de cerner les villes où vivent les félins les plus heureux du pays, de nombreux chats se trouvant dans les refuges ont besoin d'une plus grande dose de bonheur. C'est pourquoi la marque WHISKASMD vient aujourd'hui également en aide à certains refuges pour animaux de partout au Canada en leur offrant des articles figurant sur leur Liste de souhaits, qu'il s'agisse de nourriture, de jouets, de produits ou de fournitures générales pour chats dont les refuges ont besoin.

Les villes canadiennes où les chats sont les plus heureux

En affichant des comportements inhérents à la détente et à l'affection, tels que le ronronnement et le clignement lent des yeux, l'Échelle du bonheur félin, ludique et perspicace, évalue les villes canadiennes en fonction d'un ensemble de « comportements félins heureux » pour révéler ce qui fait ronronner les chats canadiens de contentement tout en éduquant les parents canadiens d'animaux de compagnie afin de les aider à mieux comprendre leurs chats.

En tête de la liste des villes où vivent les chats les plus heureux du Canada se trouve Hamilton, la nouvelle capitale canadienne du bonheur félin. La liste intégrale des 10 villes où les chats sont les plus épanouis est la suivante : Hamilton (Ontario), Laval (Québec), Ottawa (Ontario), Vancouver (Colombie-Britannique), Québec (Québec), Markham (Ontario), Winnipeg (Manitoba), Montréal (Québec), Kitchener (Ontario) et Gatineau (Québec).

« Les chats ont la réputation d'être réservés et difficiles à comprendre. Pourtant, ce sont d'excellents animaux de compagnie dotés d'une personnalité unique, explique la Dre Tammie King, responsable de la recherche au Waltham Petcare Science Institute. Tous les maîtres de chats qui s'interrogent sur la manière d'interpréter leur compagnon ne sont pas les seuls à se poser la question. En général, les gens ont tendance à trouver difficile de déchiffrer le langage corporel et l'état émotionnel de leur chat. Grâce à l'Échelle du bonheur félin, qui est fondée sur la compréhension scientifique du comportement des chats, nous sommes heureux de pouvoir aider les parents de chats canadiens à mieux comprendre leurs animaux de compagnie et, en fin de compte, à renforcer le lien entre l'humain et son chat ».

Venir en aide à un plus grand nombre de chats dans le besoin

La marque WHISKASMD sait que certains chats n'ont pas les mêmes chances de connaître le bonheur. La marque WHISKASMD lance donc l'initiative WHISKASMD comble les Listes de souhaits dans le but de répandre le bonheur chez les chats en comblant leurs besoins en nourriture, en jouets et en fournitures inscrits sur les Listes de souhaits des refuges suivants :

« Cet effort de la part de la marque WHISKASMD visant à exaucer les listes de souhaits nous sera d'une grande aide pour faire en sorte que les chats dont nous nous occupons soient aussi heureux que possible en attendant leur foyer permanent, explique Robyn Roy, coordinateur marketing et communications chez Cochrane and Area Humane Society. Flirt, l'une de nos chattes résidentes chéries au CAHS depuis 2023, adore recevoir des caresses et des câlins de nos bénévoles tout en jouant avec les nouveaux jouets offerts grâce à la liste de souhaits comblée par la marque WHISKASᴹᴰ. Elle apporte douceur, affection et bonheur à tous ceux qu'elle croise. À 15 ans et demi, Flirt continue de s'épanouir avec WHISKASᴹᴰ dans sa routine quotidienne.

De plus, l'équipe de la marque WHISKASᴹᴰ encourage les parents et les passionnés de chats à s'impliquer et à aider à semer la joie parmi tous les chats des refuges du pays. Ils peuvent faire don des articles énumérés sur la liste de souhaits à leur refuge local et réclamer un produit WHISKAS en sachet gratuit.*

« Il ne s'agit pas seulement de célébrer les chats les plus heureux du Canada, mais aussi de répandre cette joie auprès d'un plus grand nombre de chats d'un bout à l'autre du pays, affirme Animesh Kumar, directeur du marketing chez MARS Pet Nutrition Canada. Nous offrons aux propriétaires de chats un moyen amusant de reconnaître les indicateurs de bonheur, tant sur le plan physique qu'émotionnel, tout en incitant les gens à appuyer les chats des refuges qui méritent le même amour et le même bonheur. Grâce à cette initiative, nous poursuivons la mission de la marque WHISKASᴹᴰ consistant à créer un ronronnement à la fois, tout en aspirant à atteindre l'objectif de Mars Petcare : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE ».

Sachets de nourriture humide WHISKASᴹᴰ pour chats : un nouveau format pour l'heure du repas

Le nouveau format de sachet WHISKASᴹᴰ est conçu pour rendre les repas plus agréables pour les chats et leurs parents. L'emballage pratique permet de préparer les repas en trois étapes rapides sans dégâts, soit « secouer, déchirer, verser », pour faciliter le service à tout coup. Les nouveaux sachets sont en vente dans l'ensemble du Canada, partout où l'on peut se procurer de la nourriture pour chats.

La clientèle peut obtenir un sachet GRATUIT en cliquant ici : FRANÇAIS OU ANGLAIS.

La méthodologie de l'étude WHISKASᴹᴰ sur le bonheur félin

Cette étude a exploité l'écoute sociale pour déterminer quelles villes du Canada comptent les chats les plus heureux, en analysant des milliers d'images de chats générées par les utilisateurs et publiées sur Instagram et TikTok par leurs maîtres dans les principales villes du pays. Seuls les contenus ne relevant pas du domaine commercial ni de l'IA et captés de manière naturelle ont été pris en compte. Ces contenus tirés des médias sociaux ont été codés à l'aide d'une carte de pointage personnalisée éclairée par le cadre SHINE™ du Waltham Pet Science Institute, en mettant l'accent sur les indicateurs clés du bonheur félin. Les résultats dressent un classement des 10 villes canadiennes en fonction du pourcentage le plus élevé de comportements positifs de chats heureux.

Pour en savoir plus sur les produits WHISKASᴹᴰ, visitez https://www.whiskas.ca/fr-ca.

À PROPOS DE LA MARQUE WHISKASᴹᴰ :

WHISKASᴹᴰ fabrique avec amour des aliments pour chats depuis 1958, ce qui représente plus de 60 ans d'expérience que nous mettons à profit pour faire ronronner davantage nos amis félins. Nous nous engageons non seulement à concevoir des produits délicieux, mais aussi à aider tous les chats à mener une vie plus saine et plus épanouie.

Chez WHISKASᴹᴰ, nous connaissons et comprenons l'amour que les gens portent à leurs chats - nous partageons le même sentiment. Nous les aimons pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des esprits indépendants, mais qui ont néanmoins besoin d'attention, de tendresse et de soins.

Nous estimons que la meilleure façon d'aider les propriétaires à prodiguer ces soins est de comprendre leur chat et de leur fournir des aliments savoureux qui les satisfont, faisant naître ce glorieux ronronnement d'approbation tout en renforçant le lien entre les chats et leur maître.

En tant que fabricants des produits WHISKASᴹᴰ, nous sommes fiers de proposer des recettes qui rassurent les propriétaires de chats quant à l'alimentation saine et savoureuse qu'ils offrent à leur animal. Nous travaillons avec le Waltham Petcare Science Institute for Pet Nutrition pour mettre au point des produits qui optimisent sans cesse la nutrition, le goût et les soins.

Nous veillons à ce que tous nos repas soient riches en bienfaits naturels pour votre chat, tout en étant complets et équilibrés d'un point de vue nutritionnel. Cela fait partie de notre mission consistant à créer un monde où tous les chats ronronnent davantage.

À PROPOS DU WALTHAM PETCARE SCIENTIFIC INSTITUTE :

Le Waltham Petcare Science Institute fait progresser la santé et la nutrition des animaux de compagnie depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, nous recherchons de nouveaux moyens de prédire, de gérer et de prévenir les maladies, en faisant des découvertes et des progrès qui aident de manière proactive les animaux de compagnie à vivre plus heureux et en meilleure santé. Waltham collabore avec des experts et des partenaires scientifiques externes de premier plan pour stimuler l'innovation fondée sur des données scientifiques afin d'atteindre notre objectif d'« UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE ». Forts d'un solide héritage en matière de recherche sur les interactions entre les humains et les animaux, nous continuons à approfondir la compréhension scientifique des relations entre les animaux de compagnie et leurs parents.

Pour en savoir plus, visitez : www.waltham.com. Rejoignez-nous sur LinkedIn.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED :

Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale de plus de 50 milliards de dollars, notre portefeuille diversifié et en expansion de produits de soins pour animaux et de services vétérinaires de premier plan soutient les animaux de compagnie partout dans le monde, et nos produits alimentaires et de confiserie de qualité ravissent des millions de personnes chaque jour. Nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M'S®, SNICKERS® et BEN'S ORIGINAL™. Nos réseaux internationaux d'hôpitaux pour animaux de compagnie, comprenant BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ et ANICURA™, couvrent les soins vétérinaires préventifs, généraux, spécialisés et d'urgence, et notre entreprise mondiale de diagnostics vétérinaires ANTECH® offre des capacités révolutionnaires en matière de diagnostics pour animaux de compagnie. Les cinq principes de Mars -- Qualité, Responsabilité, Réciprocité, Efficacité et Liberté -- inspirent nos 150 000 Associés à agir chaque jour pour aider à créer un monde meilleur pour les personnes, les animaux de compagnie et la planète.Pour plus d'informations sur Mars, rendez-vous sur www.mars.com, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.

* Conditions générales relatives aux échantillons gratuits

Les clients peuvent obtenir leurs échantillons gratuits de sachets WHISKAS en ligne. Les quantités sont limitées. Les premiers à passer une commande seront les premiers à être servis. Limite d'une commande par adresse postale et/ou IP. Les commandes en double seront supprimées. La marque WHISKAS expédiera trois unités par foyer. Les consommateurs doivent prévoir un délai de livraison de quatre à six semaines.

