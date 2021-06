La collection SINGER® Elite

LA VERGNE, Tennessee, 4 juin 2021 /CNW/ - La marque SINGER® continue de faire progresser la couture avec sa nouvelle collection Singer Elite. Ces nouvelles machines sont conçues au moyen de matériaux de première qualité pour offrir un rendement optimal et présentent des finis ultramodernes. Cet ensemble de trois machines représente un nouveau chapitre pour la marque en activité depuis 170 ans. Nos nouveaux produits demeurent simples, abordables et conviviaux, tout en offrant de nouvelles capacités et possibilités. Conçu pour une performance optimale, l'ensemble s'inspire de motifs modernes avec un style haut de gamme et des composantes améliorées.

La collection comprend trois modèles : une machine mécanique, une machine automatisée et une surjeteuse. Chaque modèle possède des caractéristiques mécaniques fondamentales de premier ordre. Les modèles mécaniques et informatisés procurent une vitesse et une puissance de perçage élevées pour s'attaquer aux tâches difficiles et des points de contact supérieur, et les trois modèles sont fabriqués à partir de matériaux de qualité. Les machines offrent un contrôle parfait grâce à la possibilité d'ajuster la longueur et la largeur des mailles. Également, la fonction de boutonnière en une étape facilite les réparations rapides. De même, un enfileur d'aiguille permettant d'enfiler les aiguilles sans effort et de coudre plus rapidement est intégré aux machines.

Pour en savoir plus sur la collection SINGER® Elite, visitez le www.singer.com

À PROPOS DE SINGER®

La marque SINGER® est synonyme de couture depuis près de 170 ans. Depuis le jour où Isaac Singer a obtenu un brevet pour la première machine à coudre grand public en 1851 jusqu'à la création du premier écosystème mondial de couture dans le nuage en 2015, l'esprit de conception pratique et d'innovation créative qui caractérise la marque depuis ses débuts est toujours bien présent aujourd'hui. De la mode au décor intérieur, en passant par la broderie et la courtepointe, nous nous engageons à créer les produits SINGER® et à favoriser leur évolution pour les couturiers de tous niveaux.

Singer, le design du « S » et le slogan « Design and Sewing Made Easy » sont des marques déposées de The Singer Company Limited S.a.r.l. ou de ses sociétés affiliées. 2021 The Singer Company Limited S.a.r.l. ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

