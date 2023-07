La marque phare coréenne pour enfants Goongbe remporte le prix iF Design Award 2023

Un emballage au design esthétique au motif de jarre à placenta et de lotus reflétant l'origine de la marque inspirée de la méthode secrète d'une famille royale

SÉOUL, Corée du Sud, 14 juillet 2023 /CNW/ - Goongbe, la marque phare coréenne pour enfants, a remporté pour son emballage un prix iF Design Award 2023 de design mondial dans la catégorie « beauté et soins de santé ».

La marque phare coréenne pour enfants Goongbe a remporté le prix iF Design Award 2023.

Le produit primé, Pri-mmune, qui appartient à la gamme de produits pour bébés de Goongbe, a été conçu avec des motifs de jarre à placenta (un contenant utilisé pour entreposer les cordons ombilicaux) et de lotus. Dans la dynastie Joseon, la jarre à placenta symbolisait la santé et la longévité du prince, tandis que le lotus représentait la force de la vie qui fleurit immaculée, même dans des conditions boueuses. Le design a été salué pour transmettre efficacement les aspirations à l'égard de la santé des bébés.

Goongbe est née d'une méthode secrète employée par la famille royale de la dynastie Joseon, où les bébés âgés de trois jours étaient baignés dans de l'eau infusée de pêche, d'abricot et de mûrier. L'ingrédient breveté Royal Oji Complex™[1], un mélange de céramide, d'acide aminé et de polyphénol, assure l'hydratation, améliore la fonction barrière de la peau et offre des bienfaits apaisants.

Le produit est fabriqué sans allergènes désignés par la FDA et l'UE. Il présente un parfum enregistré auprès de la FEMA des États-Unis et a passé un test rigoureux d'irritation cutanée.

Les responsables de Goongbe ont déclaré : « Avec Pri-mmune, nous avions l'intention d'appliquer la philosophie de la marque qui consiste à chérir tous les bébés comme s'ils étaient membres de la famille royale. »

Goongbe a remporté le prix dans la catégorie de la « marque nationale de Corée » pendant cinq années consécutives, mais aussi le prix de l'application de beauté la plus populaire de Corée en 2022 à trois reprises, ce qui en dit long sur sa position sur le marché des soins de la peau pour les bébés et enfants.

Son image de qualité supérieure et sa capacité de production remarquable gagnent également en popularité sur les marchés internationaux. La marque a remporté le prix dans la catégorie de la « nouvelle marque »[2] de Tmall Global, la plus grande plateforme de commerce électronique de Chine. Elle se classe également au premier rang[3] dans la catégorie des écrans solaires pour enfants de Tmall Brand Zone, à titre de première marque dans cette catégorie. À SASA Hongkong, le plus grand magasin H&B en Asie, la marque s'est classée au premier rang[4] dans l'intégralité de la catégorie des écrans solaires pour bébé. Les huit produits Pri-mmune Baby sont homologués auprès de la National Medical Products Administration of China (NMPA) en tant que cosmétiques pour la peau des enfants, avec une expertise et une sécurité éprouvées comme produits pour la peau des enfants.

[1] 2020-04 ~ 2021-03 [2] 2020-04 ~ 2021-03 [3] 2020 02 ~ 06, 2020 08 ~ 09, 2020 11, 2021 03~04, 2021 06, 2021 08, 2021 09~11 [4] 2020 02 ~ 06, 2020 08 ~ 09, 2020 11, 2021 03 ~ 04, 2021 06, 2021 08, 2021 09~11

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2150181/Goongbe_image.jpg

SOURCE Goongbe

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Équipe des relations publiques 0to7, [email protected], +82-2-2038-2465