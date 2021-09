La marque le Choix du Président(MD) poursuit le déploiement de l'une des gammes de produits à base de plantes les plus vastes au pays

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 « Lorsque nous découvrons et développons de nouveaux produits, notre objectif consiste toujours à offrir à nos clients de la variété dans nos magasins », déclare Kathlyne Ross, vice-présidente, Développement et innovation de produits chez Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nos consommateurs sont curieux de découvrir des aliments d'origine végétale et recherchent des alternatives à la viande et aux produits laitiers, sans avoir à faire de compromis sur le goût. Notre vaste gamme de produits à base de plantes répond à leurs besoins. »

Un récent sondage* mené à l'échelle nationale et commandé par le Choix du Président, a révélé que c'est au Québec que la population est la plus intéressée à essayer des options à base de plantes (58% des Québécois). Cependant, un peu plus du tiers (38 %) des personnes sondées ont exprimé que leur inquiétude quant au goût est le principal obstacle les empêchant de faire le saut. L'équipe de la marque le Choix du PrésidentMD, qui a à cœur d'offrir des produits novateurs aux saveurs attrayantes, s'attaque à ce défi en présentant l'une des gammes de produits à base de plantes les plus étendues au pays, offerte par l'une des marques les plus dignes de confiance.

Les nouveaux produits PCMD À base de plantes comprennent :

Substitut de yogourt à l'avoine de culture PC MD À base de plantes

Alternative à la crème sure PC MD À base de plantes

Haché-végé sans bœuf PC MD À base de plantes

Alternative au beurre salée PC MD À base de plantes

Vinaigrette Ranch PC MD À base de plantes

Saucisse italienne douce PC MD À base de plantes

Mélange à crêpes original PC MD À base de plantes

Mélange à pâte brownie PC MD À base de plantes

Mini brisures de chocolat PC MD À base de plantes

Tartinade style mayo PCMD À base de plantes

Les produits PCMD À base de plantes sont disponibles dans les magasins Provigo et Maxi. Rendez-vous dans votre magasin local ou visitez le site pc.ca pour explorer la gamme complète des produits PCMD À base de plantes et trouver des recettes qui sauront susciter la curiosité de toute la famille à l'heure des repas.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins qui offrent des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers, ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 190 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

*À propos du sondage omnibus sur les produits PC À base de plantes :

Du 6 au 8 août 2021, Maru/Blue a réalisé un sondage en ligne auprès de 1 515 adultes canadiens choisis de façon aléatoire et faisant partie du panel de Maru Voice Canada . À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de la scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Ainsi, l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus aux arrondis.

