Les enfants sont actifs et aventureux; ils doivent donc porter de l'équipement sportif approprié qui leur permet d'explorer le monde en toute simplicité. L'entreprise moodytiger a constaté les besoins non comblés et est entrée en jeu. Elle a mis au point une gamme complète de vêtements de sport pour enfants grâce à ses technologies de haute performance, offrant ainsi à nos enfants une expérience exceptionnelle tout au long de leur parcours.

L'été arrive et c'est le moment idéal pour les enfants d'aller à l'extérieur. Cependant, la saison s'accompagne aussi d'une forte lumière UV, d'humidité et de sueur, qui rendent les activités extérieures inconfortables. L'entreprise, consciente de ce dilemme, a inventé le tissu Brizi®. Ses leggings Breezy sont faits de son tissu breveté Brizi® qui procure une sensation rafraîchissante grâce à une technologie unique et au FPRUV 50+, qui peut bloquer plus de 98 % des rayons ultraviolets nocifs. Vous n'aurez aucune inquiétude lorsque vos enfants joueront sous le soleil d'été. « Les leggings Breezy sont conçus pour les jours d'été et nous appliquons également cette technologie à nos vestes d'été, avec lesquelles nous espérons donner à nos enfants les moyens d'explorer le monde sans tracas tout en restant frais et dispos. Ne gâchez pas les journées ensoleillées », a affirmé la personne responsable de la conception chez moodytiger.

Tout en se concentrant sur l'innovation de haute technologie, moodytiger est aussi une adepte de l'écologie, pratiquant l'éthique dans l'exploitation de son entreprise, par exemple, avec ses emballages certifiés FSC et ses tissus certifiés OTEX-100.

moodytiger est une marque inspirée et créée spécialement pour les enfants, et c'est ce qui la rend différente. Tout comme la marque le préconise, elle redéfinit les vêtements de sport pour enfants. L'entreprise met aussi en lumière la nouvelle génération, une génération énergique, aventureuse et prête à affronter le monde.

