TORONTO, 26 juillet 2022 /CNW/ - Aviron, chef de file dans le domaine des rameurs domestiques connectés et pionnier du divertissement sportif, annonce aujourd'hui son expansion sur le marché canadien grâce à un nouveau partenariat de vente au détail avec Best Buy Canada. Grâce à ce partenariat national, le rameur Série Impact d'Aviron sera disponible en ligne et dans certains magasins Best Buy à travers le pays.

Premier rameur connecté sur le marché, Aviron utilise la psychologie et le concept des jeux pour rendre l'entraînement addictif. Aviron propose aux utilisateurs une séance d'entraînement cardio et HIIT pour l'ensemble du corps, tout en les faisant participer mentalement à une variété d'options de contenu interactif, notamment des jeux d'arcade, des compétitions, des séances d'entraînement en groupe en direct, des programmes guidés et, en exclusivité pour Aviron, une vaste suite de diffusion en continu avec les principaux fournisseurs, tels que Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video et YouTube.

Aviron se démarque dans un marché de plus en plus achalandé en rendant les rameurs accessibles et attrayants pour un plus grand groupe de consommateurs qui recherchent une expérience conviviale et une solution de rechange aux entraînements dirigés par un instructeur en classe. Le rameur offre un entraînement très efficace, mais a toujours été intimidant pour les nouveaux utilisateurs. Aviron cherche à changer cette réputation en aidant plus de gens à se connecter à la modalité. Aviron tire parti de visuels et de divertissements de haute qualité, ainsi que d'une communauté solide pour inciter les membres à revenir encore et encore, à créer une routine de remise en forme qui perdure et à se dépenser plus qu'ils ne le feraient sur une machine cardiovasculaire traditionnelle. Grâce à leur conception de pointe et à leurs options de contenu attrayantes fondées sur des mécanismes de jeu, ils permettent d'adopter de nouvelles habitudes de remise en forme en fonction des préférences de chacun.

« En grandissant, j'ai souvent attendu en file pendant des heures pour acheter des jeux chez Best Buy afin de mettre la main sur les dernières technologies. Pouvoir travailler en partenariat avec eux pour ramener Aviron au Canada est une étape importante pour la marque, mais aussi pour moi, personnellement », a déclaré Andy Hoang, chef de la direction et fondateur d'Aviron.

Fondée par M. Hoang en 2018, l'entreprise de Toronto a d'abord été lancée sur le marché du conditionnement physique commercial aux États-Unis, avant de lancer une offre pour la maison destinée aux consommateurs. Au cours des quatre années qui ont suivi sa fondation, Aviron a connu une croissance et un succès exponentiels. Elle a terminé 2021 avec un financement de série A de 18,5 millions de dollars américains pour continuer à développer ses activités de recherche et développement et permettre l'expansion de la marque dans des marchés clés, y compris le Canada.

« Je suis heureux de célébrer le succès d'entreprises torontoises comme Aviron, a déclaré le maire de Toronto, John Tory. Récemment désignée comme le marché des talents technologiques à la croissance la plus rapide d'Amérique du Nord, Toronto est devenue un centre mondial pour les entreprises en démarrage, l'innovation et les perturbations. Je tiens à féliciter Aviron d'avoir franchi cette étape importante et j'ai hâte de voir l'entreprise prendre de l'expansion ici à Toronto. »

« Best Buy Canada se passionne pour la technologie de pointe qui aide les Canadiens à mener une vie active. Nous sommes heureux de proposer des équipements de bien-être et de remise en forme innovants comme ceux d'Aviron pour aider les clients à améliorer leur qualité de vie grâce à la technologie. Les utilisateurs et leur famille peuvent s'amuser tout en restant en bonne santé, profitant de programmes de jeux qui combinent l'activité physique et l'engagement mental. Nous sommes fiers de nous associer à Aviron pour le lancement en exclusivité de son rameur dans nos magasins et en ligne sur BestBuy.ca », a ajouté Jeremy Carson, chef de file des E-Transports chez Best Buy Canada.

Vous pouvez vous procurer dès aujourd'hui le rameur Série Impact d'Aviron en ligne sur le site de Best Buy.ca au prix de 2 599,99 $.

À propos d'Aviron

Aviron est une marque de rameur connecté qui s'appuie sur une plateforme de jeu avancée. Le rameur offre un entraînement musculaire complet de type HIIT, brûlant plus de calories que la natation ou la course à pied, tout en engageant mentalement les utilisateurs par des jeux, des compétitions, des programmes guidés et des parcours pittoresques. Aviron s'appuie sur des visuels de haute qualité et sur la psychologie du jeu intégrée à l'écran interactif, offrant aux utilisateurs une expérience d'entraînement « Aventure dont vous êtes le héros » qui les incite à revenir sans cesse pour gagner le jeu et atteindre leurs objectifs de remise en forme. Fondée en 2018 et soutenue par Samsung Next, Formic Ventures, GFC, Y-Combinator, Bloom Venture Partners, Pioneer Fund, Atlas Asset Management, Behind Genius Ventures, Beluga Capital, Esas Ventures et Rebel Fund, Aviron est disponible partout en Amérique du Nord et la marque prend de l'expansion à l'échelle internationale. Pour en savoir plus, consultez le site www.avironactive.com.

