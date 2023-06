Nouveau modèle d'emballage : Nouveau look, même saveur primée

TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ -- Partake Brewing , chef de file des bières artisanales non alcoolisées à faible teneur en calories, annonce un nouvel emballage qui présente un récit visuel attrayant pour le consommateur moderne et polyvalent d'aujourd'hui.

La nouvelle image de marque de Partake Brewing

Voici la déclaration de Ted Fleming, fondateur et chef de la direction de Partake Brewing : « Nous proposons cette nouvelle identité de marque afin de mieux refléter notre personnalité et de mieux raconter l'histoire de notre marque. » M. Fleming poursuit : « Pour dire les choses simplement, Partake est la bière des gens d'action. Nos bières accompagnent les gens pendant qu'ils créent, réfléchissent et réalisent leurs projets, et plus important encore, sans jamais compromettre le goût ou la qualité. »

Le nouveau look vise à rendre attrayante sur le plan visuel la personnalité de la marque, qui est dynamique et vive, tout en étant enjouée et passionnée. Les premiers changements, qui seront visibles sur le logo et dans l'ensemble des emballages de l'entreprise, mettent l'accent sur les thèmes clés de l'inclusion et de l'authenticité, tout en mettant en valeur son processus de brassage de grande qualité, son goût supérieur et sa faible teneur calorique. Chacun des produits de base du portefeuille de Partake met de l'avant une personnalité et un goût uniques : IPA, pale ale, blonde, Hazy IPA et gose aux pêches.

Soucieuse de préparer des bières fraîches pour ses clients, Partake a lancé récemment la Hefeweizen , une bière offerte en édition limitée à seulement 15 calories et 0 g de sucre. Les consommateurs recherchent constamment Partake pour son goût exquis, sa faible teneur en calories sans pareil et ses ingrédients entièrement naturels.

De nouveaux emballages sont mis en vente dans les épiceries indépendantes et les chaînes de marchés d'alimentation aux États-Unis et au Canada, y compris Whole Foods, Target, Loblaw, Sobey's, Wegmans, Total Wine & More et des centaines d'autres. Les produits de Partake sont également offerts en ligne et peuvent être expédiés directement à votre porte. Visitez https://drinkpartake.com .

À propos de Partake Brewing

Nous brassons de la bière pour vous. Misant sur les bières artisanales sans alcool les moins caloriques du marché, Partake offre un éventail de bières aux styles primés à moins de 30 calories, ce qui vous permet de savourer une bière lors de chacune de vos activités. Fondée en 2017, Partake Brewing est devenue un chef de file dans le domaine de la bière sans alcool en Amérique du Nord; ses produits sont disponibles auprès des principaux détaillants au Canada et aux États-Unis. Partake Brewing, qui utilise une méthode exclusive de brassage pour produire des bières délicieuses à teneur très faible en calories, s'attire les éloges des consommateurs pour sa combinaison unique de saveurs exceptionnelles, de styles classiques et d'ingrédients qui changent la donne.

