OTTAWA, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - De l'aide humanitaire aux conflits de haute intensité, la future flotte de la Marine royale canadienne (MRC) accomplira un large éventail de missions nécessitant une technologie de pointe et de la versatilité. Le plus récent radar SPY-7 de Lockheed Martin et le système de gestion de combat (CMS 330) développé par le Canada constitueront la base du navire de combat de surface canadien (NCSC). En vertu d'un contrat attribué par Irving Shipbuilding Inc. en septembre 2020 pour le système radar SPY-7, les NCSC auront la capacité de maintenir les marins canadiens en sécurité et prêts à faire face aux menaces modernes.

« Nous avons optimisé la conception des navires de combat de surface canadiens avec ce radar-ci pour que la MRC puisse remplir diverses missions grâce à sa structure souple », a expliqué Gary Fudge, vice-président et directeur général, Système rotatif et système de mission, chez Lockheed Martin Canada. « En partenariat avec nos coéquipiers, Lockheed Martin Canada a également commencé le transfert de technologie de certains composants du système radar à des fournisseurs canadiens pour la conception, la production et la mise en œuvre. Le travail effectué au Canada permettra la création d'un nouveau marché d'exportation pour l'industrie locale, en créant des emplois de grande valeur au Québec et dans tout le pays grâce aux sous-traitants et aux fournisseurs impliqués dans la production ».

Le Canada s'est doté de la technologie radar la plus polyvalente au monde pour fournir un système intégré de conduite du tir. Le SPY-7 est un radar à stable, modulaire et adaptable qui assure une surveillance et une protection continues et fournit à ses opérateurs une image exceptionnellement précise de la menace. L'ouverture particulière de sa structure et son adaptabilité lui permet de remplir diverses missions et d'étendre ses capacités, tandis que sa modularité facilite l'entretien en mer. On prévoit un déploiement sur plus de 24 plateformes dans quatre pays différents du SPY-7, qui met à profit 50 ans d'évolution et d'innovation constantes du système de combat Aegis de la marine américaine.

Lockheed Martin a un passé de confiance dans la production, l'intégration et la livraison de radars et de systèmes de gestion de combat pour diverses missions terrestres, aériennes, sous-marines et maritimes. La composante de base du radar (appelée la « structure de sous-réseaux ») choisie pour protéger le Canada a été directement tirée des programmes et des investissements du gouvernement américain. L'Espagne a également choisi le SPY-7 pour ses futures frégates et le Japon a choisi le SPY-7 pour la protection continue de sa nation.

En plus de maintenir des emplois de grande valeur à long terme, ce contrat renforce l'interopérabilité et le partenariat avec la marine américaine et la MRC. À la base de la future flotte canadienne, le radar SPY-7 et le système de gestion de combat CMS 330 soutiendront et protégeront les hommes et les femmes de la MRC pendant les 40 prochaines années et plus.

À propos de Lockheed Martin Canada

Située à Ottawa, Lockheed Martin Canada est l'entité canadienne de Lockheed Martin Corporation, une entreprise de sécurité et aérospatiale de calibre international qui compte environ 110 000 employés dans le monde. Depuis 80 ans, Lockheed Martin Canada est le partenaire de confiance du Canada dans le domaine de la défense, se spécialisant dans le développement, l'intégration et le maintien en puissance de systèmes, de produits et de services technologiques de pointe. L'entreprise compte plus de 1 000 employés dans ses principaux établissements à Ottawa, à Montréal, à Halifax, à Calgary et à Victoria, qui travaillent sur un large éventail de programmes d'importance dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et du commerce.

SOURCE Lockheed Martin

