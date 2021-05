La Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine nous unira virtuellement en mai

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le 30 mai prochain, les québécois et québécoises et tous les canadiens d'un océan à l'autre, se rassembleront pour célébrer l'édition 2021 de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine : le plus grand événement de collecte de fonds qui soutient directement plus d'un demi-million de personnes atteintes d'un trouble neurocognitif.

Alors que la pandémie a négativement impacté tant de services partout au pays l'année dernière, les canadiens se sont toutefois réunis pour participer à la toute première marche virtuelle. Les fonds amassés ont permis aux Sociétés Alzheimer d'offrir des services en ligne et de continuer à soutenir les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et leurs proches aidants. Mais plus de fonds sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de services de soutien cruciaux, notamment de consultations, de programmes de jour et de répit pour les proches aidants.

"Quand j'ai appris le diagnostic de mon mari, j'étais démunie. Je me suis tournée rapidement vers la société Rive-Sud où j'habite pour aller chercher de l'information et une formation comme proche aidante. Se joindre à un groupe de personnes vivant des situations semblables aide vraiment à se sentir moins seul, surtout en ces moments exigeants. 4 ans plus tard, je leur téléphone encore pour du soutien. Grâce à eux, je me sens moins anxieuse d'apprendre à vivre autrement et à faire face aux défis qui sont nombreux et différents tous les jours. Lyne Gauthier, proche-aidante"

« La Marche de cette année a pris encore plus d'ampleur étant donné que la pandémie a entraîné un plus grand isolement et une plus grande demande de services et de soutien, a expliqué Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos marcheurs pour l'engagement et la générosité dont ils ont fait preuve l'année dernière, et nous leur demandons de se joindre à nous à nouveau, en recueillant des fonds afin de poursuivre notre mission. »

En participant à une marche locale, les participants font une différence positive dans la vie des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et celle des membres de leur famille. Voici comment vous impliquer :

Inscrivez-vous en vous rendant à marchepourlalzheimer.ca.

En mai, marchez à votre manière! Faites preuve de créativité en marchant dans le quartier, en empruntant les escaliers ou en promenant votre chien!

Prenez une photo ou une vidéo, téléchargez-la dans les médias sociaux et incluez le mot-clic #MarchepourlAlzheimerIG.

Participez à la diffusion en direct sur la page Facebook de la Société Alzheimer du Canada , dimanche 30 mai à 16 h. Nous y partagerons des histoires et célébrerons ensemble.

Rappelons que la maladie d'Alzheimer isole 153 000 Québécois et que, d'ici 2031, on estime que le nombre de Québécois atteints d'un trouble neurocognitif majeur augmentera de près de 70 %.

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

La FQSA, porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer du Québec, représente, soutient et défend les droits des 153 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif majeur. De plus, elle sensibilise le grand public aux conséquences de ces maladies, tout en contribuant à la recherche sur leurs causes, leurs traitements et leur guérison.

www.alzheimerquebec.ca

