La Marche des dix sous du Canada obtient 469 000 $ pour supprimer les obstacles à l'emploi des jeunes handicapés

Financement de Normes d'accessibilité Canada et du gouvernement du Canada pour supprimer les obstacles à l'emploi pour les jeunes

TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - La Marche des dix sous du Canada est heureuse d'annoncer que Normes d'accessibilité Canada et le gouvernement du Canada verseront 469 000 $ au projet transformateur Création d'emplois inclusifs. Le financement est accordé par le biais du programme Avancement de la recherche sur les normes d'accessibilité de Normes d'accessibilité Canada.

Cette initiative pluriannuelle :

aborde le perfectionnement des compétences numériques des jeunes handicapés;

crée des possibilités d'emploi inclusif pour ces jeunes qui effectuent la transition entre l'école et le marché du travail.

Le projet cherchera à éliminer les obstacles et à appuyer l'élaboration de normes en matière d'emploi et d'éducation pour les jeunes handicapés.

« Nous avons un mandat crucial d'aider à créer un Canada sans obstacle. C'est en appuyant et faisant avancer la recherche sur l'accessibilité, comme par l'intermédiaire du projet Création d'emplois inclusifs de la Marche des dix sous, que nous réussirons », a déclaré Philip Rizcallah, président-directeur général de Normes d'accessibilité Canada. « Je suis convaincu que ce projet de recherche aura de réelles conséquences sur les jeunes en situation de handicap et leur permettra de réaliser leur plein potentiel. Il éclairera également nos normes futures. Nous sommes fiers d'en faire partie. »

« Nous sommes reconnaissants envers Normes d'accessibilité Canada et le gouvernement du Canada de financer notre projet Création d'emplois inclusifs », a affirmé Len Baker, président et président-directeur général, Marche des dix sous du Canada. « Nous sommes ravis de contribuer à créer des emplois liés à la technologie sans obstacles au Canada. Nous envisageons une économie numérique inclusive et diversifiée qui profite pleinement des compétences et des contributions remarquables que les jeunes handicapés ont à offrir. »

Le taux d'emploi actuel des personnes handicapées au Canada est inférieur de plus de 21 % à la moyenne nationale, et est encore plus bas pour les jeunes qui passent de l'école au marché du travail. Le projet Création d'emplois inclusifs formulera des recommandations visant à réduire les obstacles associés aux emplois liés à la technologie pour les jeunes.

La Marche des dix sous du Canada œuvre en partenariat avec :

l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA);

Vision radicale pour l'accès inclusif à l'emploi (VRAIE), un laboratoire d'innovation sociale de l'Université McMaster;

Le Conseil canadien de la réadaptation et du travail (CCRT);

l'Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview.

La Marche des dix sous du Canada célèbre la semaine de la Journée internationale des personnes handicapées (célébrée le 3 décembre 2023) en soulignant le droit des personnes handicapées de travail dans un milieu ouvert, inclusif et accessible. Ce droit est garanti par la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies , dont le Canada est signataire. La Marche des dix sous du Canada. La Marche des dix sous du Canada est engagée envers la Convention et est fière de favoriser l'atteinte de ses objectifs.

Au sujet de la Marche des dix sous du Canada

La Marche des dix sous du Canada est un organisme national principal de bienfaisance engagé au soutien de l'équité, à donner l'autonomie, et à créer un véritable changement qui aidera les personnes qui ont un handicap à l'échelle du Canada à déverrouiller la richesse de leur vie. Nous offrons des programmes et des services qui permettent à nos clients de s'épanouir chez eux et dans leur communauté. Notre travail permet de faire entendre les voix des personnes que nous servons grâce à nos services et une histoire de succès qui se poursuit depuis 70 ans.

Au sujet du projet Création d'emplois inclusifs

Le projet emploiera un éventail de méthodes qualitatives et quantitatives, y compris une analyse documentaire, une analyse de l'environnement, des activités de collecte de données comme des groupes de discussion, des sondages et un sommet de la jeunesse. Tout cela permettra à l'équipe du projet d'évaluer les besoins des jeunes handicapés et les défis auxquels ils sont confrontés sur le marché du travail, et de cerner les lacunes en matière de soutien et les possibilités.

Citations des partenaires de la Marche des dix sous du Canada

« INCA est heureux d'avoir l'occasion de collaborer au projet Création d'emplois inclusifs de la Marche des dix sous du Canada. Réfuter les idées fausses et créer une plateforme inclusive pour accroître la sensibilisation à la possibilité d'une main-d'œuvre diversifiée, tout en assurant un accès égal aux possibilités d'emploi pour les jeunes handicapés est essentiel à la mission d'INCA. Au cours des cinq prochaines années, deux de nos impératifs visent l'élimination des obstacles comportementaux à l'égard des personnes aveugles ou malvoyantes, ainsi que la création de programmes et d'espaces où nos jeunes s'épanouiront. Augmenter l'inclusion en milieu de travail est un parcours transformateur auquel nous souscrivons sans réserve, avec l'objectif pour tous les employeurs de disposer d'une main-d'œuvre diversifiée de toutes capacités - y compris des personnes aveugles ou malvoyantes. Cette initiative de recherche intégrale renforcera les recommandations de changements systémiques et organisationnels fondamentaux et essentiels à la réalisation du plein potentiel de l'emploi lié aux technologies durable et des compétences en milieu de travail que les jeunes doivent posséder pour réussir dans l'économie numérique en pleine évolution. »

Tracey Johnson, directrice, Ouvrir les portes du travail, INCA

« Holland Bloorview croit en un monde de possibilités pour les enfants et les jeunes en situation de handicap, ainsi qu'au pouvoir des partenariats et de la recherche pour faire avancer l'emploi inclusif. Nous appuierons ce projet en offrant notre expertise dans le domaine de l'accessibilité et nos relations avec des jeunes, des employeurs, des conseils scolaires, des services de placement et d'autres alliés partout en Ontario. Les projets comme celui-ci fournissent de l'information qui nous aide à élaborer des programmes efficaces pour les jeunes qui sont en train de devenir des adultes, ainsi que des stratégies qui favorisent les collectivités et les milieux de travail inclusifs. Nous nous réjouissons de voir comment les résultats de cette recherche peuvent transformer notre culture relative à l'emploi. »

Carolyn McDougall, directrice, Employment Pathways, et coordonnatrice en Ontario du projet SEARCH - modèle de transition entre l'école et le marché du travail, Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview

« Nous sommes très heureux de faire équipe avec la Marche des dix sous du Canada dans le cadre de cette initiative extrêmement importante. Il est essentiel que la prochaine génération de personnes handicapées qui entrent sur le marché du travail puisse s'épanouir pour que le Canada conserve une économie concurrentielle à l'échelle mondiale. »

Emile Tompa, directeur général de Vision radicale pour l'accès inclusif à l'emploi (VRAIE), un laboratoire d'innovation sociale de l'Université McMaster

« La Marche des dix sous du Canada est idéalement placée pour diriger cette initiative de la connaissance à la pratique, que nous avons l'honneur d'appuyer, car elle va dans le sens du travail de VRAIE. »

Rebecca Gewurtz, directrice de VRAIE, Université McMaster

« Le Conseil canadien de la réadaptation et du travail est très heureux de participer à ce projet important. La recherche portant sur les défis à l'emploi auxquels les jeunes font face est essentielle pour mettre sur pied des services et des soutiens qui changent les résultats pour les jeunes handicapés. »

Debbie Irish, directrice générale des opérations, Conseil canadien de la réadaptation et du travail

