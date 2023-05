La Marche des dix sous du Canada et Prospérité Canada appellent le gouvernement fédéral à mettre en place une prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap qui soit accessible

OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - La Marche des dix sous du Canada et Prospérité Canada demandent au gouvernement du Canada de corriger les injustices qui ont laissé les personnes en situation de handicap du Canada vivre dans la pauvreté. Cette initiative intervient alors que le projet de loi C-22, la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, a été renvoyé à la Chambre des communes par le Sénat pour un examen parlementaire final. Avec la fin de la session législative prévue le 23 juin 2023, les deux organisations craignent qu'une autre session parlementaire ne se termine sans que la nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap ne soit inscrite dans la loi, retardant ainsi davantage l'aide financière aux personnes en situation de handicap vivant dans la pauvreté à travers le Canada.

Logo de Prospérité Canada (Groupe CNW/La Marche des dix sous du Canada)

« Nous savons qu'un avenir meilleur est non seulement possible, mais essentiel pour les personnes en situation de handicap. La nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap a le potentiel de sortir les personnes en situation de handicap de la pauvreté - si elle est bien conçue », a déclaré Leonard Baker, président et président-directeur général de la Marche des dix sous du Canada. « Le gouvernement doit tenir sa promesse d'écouter et d'apprendre de la voix même des gens de cette communauté dans la conception et la mise en œuvre de la prestation. Il doit prendre des mesures, sur la base de ces recommandations, pour que la PCPH réponde aux normes mondiales d'accessibilité, sans laisser personne de côté ».

Les deux importantes organisations caritatives nationales se sont associées à des personnes en situation de handicap et à des organisations canadiennes œuvrant auprès de cette clientèle pour cocréer des principes et des recommandations visant à garantir que la conception et la mise en œuvre de la nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap (PCPH) soit aussi facile d'accès et dénuée d'obstacles que possible. Ceci dans le but d'optimiser l'adhésion de cette prestation à toutes les personnes en situation de handicap qui y sont admissibles. Les principes et recommandations sont présentés dans un nouveau rapport intitulé « Une prestation sans obstacle », qui vise à garantir que la PCPH soit conçue de manière inclusive, administrée de manière soutenue et entièrement accessible à tous les demandeurs et bénéficiaires admissibles.

Le rapport, remis ce matin à l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Intégration des personnes en situation de handicap, expose les obstacles souvent traumatisants auxquels les personnes en situation de handicap sont confrontées lorsqu'elles essaient d'accéder aux prestations gouvernementales. Ces obstacles vont des procédures bureaucratiques complexes à la perte de leur dignité et de leur autonomie. Les recommandations élaborées conjointement, répondent directement à ces expériences vécues, en identifiant des opportunités spécifiques pour que le gouvernement fédéral puisse améliorer son soutien à une communauté qui a été historiquement mal desservie, privée de pouvoir et victime des systèmes et des processus gouvernementaux depuis des générations.

« Le gouvernement fédéral a une occasion unique de construire un nouveau pilier fondamental dans le système de sécurité du revenu du Canada et d'établir une norme d'accessibilité et de service dans la conception et la prestation d'allocations de revenu indispensables », a déclaré Elizabeth Mulholland, présidente-directrice générale de Prospérité Canada. « Lorsque l'accès à une prestation fait la différence entre répondre à ces besoins fondamentaux ou non, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser qui que ce soit de côté. La nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap doit être accessible à toutes les personnes qui y ont droit. »

S'appuyant sur leur rapport, la Marche des dix sous du Canada et Prospérité Canada s'engagent à travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral pour éliminer les obstacles, maximiser l'adhésion à la nouvelle prestation et contribuer à réaliser son extraordinaire potentiel pour offrir enfin une véritable sécurité du revenu aux personnes en situation de handicap à faible revenu. Les deux organisations appellent la ministre Qualtrough à concrétiser son engagement envers la cocréation, en travaillant avec la communauté pour garantir que la nouvelle prestation soit sans obstacle et entièrement accessible.

Pour lire le rapport, intitulé « Une prestation sans obstacle : Cocréation de principes et de recommandations pour l'administration de la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, » veuillez-vous rendre sur le site : https://www.marchofdimes.ca/fr-ca/anotresujet/plaidoyer/faisons/Pages/Prestation-Sans-Obstacle.aspx

Les personnes en situation de handicap au Canada, ainsi que leurs familles, aidants, amis et alliés, peuvent participer à l'élaboration de la réglementation de la PCPH en se rendant sur le site : https://www.marchofdimes.ca/fr-ca/anotresujet/plaidoyer/faisons/Pages/Prestation-Sans-Obstacle.aspx

Quelques chiffres au sujet des personnes en situation de handicap au Canada

Selon Statistique Canada, les personnes en situation de handicap au Canada sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les personnes sans handicap.

sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les personnes sans handicap. Selon Statistique Canada, 23 % des Canadiens et Canadiennes en âge de travailler et ayant un handicap grave, vivent en dessous du seuil de pauvreté officiel du Canada .

. Seulement 59 % des Canadiens et Canadiennes en âge de travailler en situation de handicap ont un emploi, contre 80 % de la population générale.

Selon le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire, 50 % des personnes en situation de précarité alimentaire au Canada sont des personnes en situation de handicap.

Citations

« Près de la moitié des usagers des banques alimentaires à Toronto sont des personnes qui vivent avec un handicap. Ils ont besoin de l'aide alimentaire en raison du soutien financier manifestement insuffisant. La prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap est une opportunité historique de rectifier cette injustice. Il est essentiel que la prestation soit cocréée avec la communauté de personnes en situation de handicap afin de garantir qu'elle soit adéquate, accessible, digne et efficace. »

- Neil Hetherington, PDG de Daily Bread Food Bank

« L'Alliance canadienne de l'autisme est fière de soutenir les principes de conception de politiques inclusives dans ce rapport, alors que nous, en tant que communauté de personnes en situation de handicap, contribuons à soutenir et guider le développement et la mise en œuvre de la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. Les défis pour rendre la PCPH adaptée à l'objectif dans le contexte actuel sont réels, mais la volonté de les relever dans l'intérêt de toutes les personnes en situation de handicap est plus forte. »

- Jonathan Lai, Directeur général de l'Alliance canadienne de l'autisme

« Le rapport de la Marche des dix sous du Canada et Prospérité Canada au sujet de la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap est un soutien essentiel pour éradiquer la pauvreté systémique vécue par les personnes qui vivent avec un handicap. Grâce à une consultation directe avec la communauté de personnes en situation de handicap, les recommandations de leur rapport sont claires et proactives : elles décrivent les étapes administratives requises pour mettre en place une PCPH entièrement accessible et veiller à une mise en œuvre réussie. Il s'agit d'une contribution significative pour apporter des changements nécessaires et durables. »

- Franceska Grantzidis, Directrice exécutive intérimaire de Plan Institute

L'organisme « Le handicap sans pauvreté » apprécie la collaboration de la Marche des dix sous du Canada et Prospérité Canada dans la production de ce rapport. Nous partageons certainement les principes communs exposés ici. Nous espérons qu'un processus de cocréation sera adopté dans l'esprit de « Rien sur nous sans nous » en plaçant l'expérience vécue au centre, dès la conception jusqu'à la mise en œuvre de la prestation de la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. »

- Rabia Khedr et Michelle Hewitt, Coprésidentes nationales de l'organisme Le handicap sans pauvreté

« Holland Bloorview se réjouit du rapport intitulé Une prestation sans obstacle qui propose une feuille de route pour la mise en œuvre accessible de la nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap (PCPH). Ce rapport défend également la conception de processus sans obstacle et inclusifs pour soutenir les Canadiens en situation de handicap à accéder aux programmes et services gouvernementaux et aux prestations gouvernementales de manière à favoriser la dignité et minimiser le fardeau. Holland Bloorview croit fermement qu'on ne peut pas s'occuper de la santé d'un enfant sans penser à son avenir- et les recommandations de ce rapport ouvriront la voie à de nombreux enfants et jeunes en situation de handicap que nous prenons en charge à l'hôpital pour accéder au soutien qu'ils méritent. »

- Julia Hanigsberg, Présidente et PDG de Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital.

« En tant qu'organisme participant, les Centres communautaires d'alimentation du Canada est fier de soutenir le rapport Une prestation sans obstacle de la Marche des dix sous du Canada et Prospérité Canada. Nous savons que parmi les personnes en situation d'insécurité alimentaire, 50% déclarent être en situation de handicap. La prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap sera un point tournant - mais seulement si elle est conçue en vertu des principes et recommandations contenus dans ce rapport fondamental. Nous sommes impatients de voir ces principes et recommandations mis en œuvre. »

- Sherri Hanley, Directrice des politiques et des actions communautaires des Centres communautaires d'alimentation Canada

« Il est inacceptable que les personnes en situation de handicap soient exposées au risque de tomber dans la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Essentiellement, aucune personne en situation de handicap ne devrait avoir à se préoccuper si elle a les moyens de se nourrir elle-même et sa famille. Il est crucial que la PCPH soit conçue avec la participation active de personnes en situation de handicap et de groupes comme la Marche des dix sous du Canada et Prospérité Canada, qui peuvent contribuer à garantir que la PCPH est adéquate, accessible, et digne. »

- Sarah Stern, Directrice exécutive du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

« L'Arche Canada est fière d'avoir collaboré avec la Marche des dix sous du Canada et Prospérité Canada dans la cocréation du rapport intitulé Une prestation sans obstacle et soutient fermement les principes directeurs et les recommandations pratiques. Nous saluons la séance de cocréation ciblée, stratégique, inclusive et impactante qui représente le développement communautaire dans toute sa splendeur. Le contenu résultant de ce rapport ne peut que contribuer à faire progresser notre travail sur la conception inclusive d'une prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap centrée sur les besoins et les expériences de ces personnes à l'échelle du Canada. »

- Lori Vaanholt, Directrice exécutive nationale adjointe - Innovation et Impact, L'Arche Canada

« La Fondation Rick Hansen appuie le rapport intitulé Une prestation sans obstacle, préparé par la Marche des dix sous du Canada et Prospérité Canada. Il est essentiel que les personnes en situation de handicap soient directement impliquées dans la cocréation de toutes les étapes de développement de la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap (PCPH) proposée. Un véritable partenariat entre les personnes en situation de handicap, le gouvernement et la communauté des intervenants est nécessaire alors que nous travaillons à la mise en œuvre de la PCPH. La Fondation Rick Hansen est heureuse de mettre à contribution son expertise et ses relations afin de garantir la concrétisation de cette vision. »

- Doramy Ehling, PDG de la Fondation Rick Hansen

Au sujet de la Marche des dix sous du Canada : La Marche des dix sous du Canada est un organisme de bienfaisance national de premier plan engagé à promouvoir l'équité, favoriser l'autonomie et créer de véritables changements qui aident les plus de 6 millions de personnes en situation de handicap à l'échelle du Canada à accéder à leur plein potentiel. En tant que fournisseur de services, ressource et défenseur de premier plan, nous ouvrons la voie pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre une vie pleine et significative dans un monde inclusif. marchofdimes.ca

Au sujet de Prospérité Canada : Fondé en 1986, Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien dédié à l'expansion économique pour les Canadiennes et Canadiens vivant dans la pauvreté, grâce à des politiques et des programmes novateurs. En tant que chef de file canadien de l'autonomisation financière, Prospérité Canada travaille en collaboration avec les partenaires gouvernementaux, commerciaux et communautaires afin d'élaborer et promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière de finance qui transforment la vie et favorisent la prospérité de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. prospercanada.org

