La majorité des dirigeants d'entreprises canadiennes se sent mieux préparée à la venue de crises futures comme celle de la COVID-19, selon une recherche de Microsoft Canada

L'accélération de la transformation numérique en réaction à la pandémie a renforcé la résilience de l'entreprise

TORONTO, le 28 oct. 2020 /CNW/ - La majorité des dirigeants d'entreprises canadiennes (69 %) affirme qu'elle a confiance en la survie de leur entreprise suite à la pandémie en 2021 et un peu plus de la moitié (54 %) est convaincue qu'elle sera en mesure de s'adapter à tout ce que l'année à venir pourrait réserver; de même, la moitié (51 %) d'entre elles est persuadée qu'elle pourrait survivre à la deuxième vague ou à une recrudescence du nombre d'infections par le coronavirus. Voici quelques-unes des principales conclusions d'un nouveau sondage publié aujourd'hui par Microsoft Canada, qui se penche sur le niveau de confiance des entreprises pendant les mois de la pandémie de COVID-19 et l'incidence des technologies sur leurs activités et leur main-d'œuvre.

Microsoft a sondé 670 décideurs en entreprise d'un large éventail de types et de tailles d'entreprises canadiennes, allant des microentreprises (moins de dix employés) aux grandes entreprises (plus de 500 employés). Bien qu'un grand nombre d'entre eux affirment avoir été touchés par la pandémie et avoir dû changer leur mode de fonctionnement, la plupart (56 %) prétendent que la pandémie a fourni le catalyseur dont leur entreprise avait besoin pour adopter de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de travail.

« La résilience numérique est primordiale, et ce, plus que jamais lorsqu'il faut composer avec les répercussions de perturbations majeures comme la pandémie. Les entreprises comptent sur la technologie pour s'adapter et prospérer - de l'intervention d'urgence à la reprise, en passant par la réinvention de notre façon de travailler et de vivre », a déclaré Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. « Le rythme de la transformation numérique s'est accéléré à l'échelle mondiale, et, de toute évidence, les organisations qui utilisent des données, l'IA et le nuage sont mieux outillées, et plus susceptibles non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. »

UN CATALYSEUR POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Qu'il s'agisse d'une transition vers le travail à distance, en exploitant des outils de collaboration tels que Microsoft Teams pour maintenir une main-d'œuvre connectée, ou en numérisant les principales activités de l'entreprise à l'aide de Dynamics 365 et de Power Platform, un grand nombre de chefs d'entreprise canadiens estiment que l'adoption de nouvelles technologies et de nouvelles façons de travailler est le résultat direct de l'expérience liée à la pandémie de COVID-19.

Près de la moitié (45 %) ont mentionné que la transformation numérique de leur entreprise prenait du retard, et les deux tiers de ce groupe (66 %) ont admis que leur entreprise avait souffert de la pandémie. Toutefois, 71 % de ceux qui ont eu l'impression qu'une transformation était nécessaire conviennent explicitement que la pandémie de COVID-19 a fourni le catalyseur dont leur organisation avait besoin pour adopter de nouvelles façons de travailler et de nouveaux types de technologie.

Au moment où les entreprises font la transition vers le travail hybride et continuent à lancer leurs produits et services en ligne, il est plus important que jamais que la sécurité soit prioritaire et un domaine d'investissement essentiel. Un seul décideur en entreprise sur quatre (26 %) laisse entendre que son entreprise a déjà défini et appliqué de nouvelles solutions de sécurité pour les processus en ligne, afin de répondre à la pandémie de COVID-19, et un sur cinq (20 %) voit la migration vers le nuage au cours de l'année prochaine comme une priorité.

« Si des millions de personnes sont passées au travail, à l'apprentissage et même à la socialisation à distance en quelques mois, le nombre de cibles potentielles pour les cybercriminels n'a jamais été aussi élevé, a expliqué M. Peesker. Bien que je sois encouragé par l'innovation et la souplesse que j'ai observées, les dirigeants d'entreprise doivent également se concentrer sur la sécurisation de l'infrastructure numérique de leur entreprise au fil de l'évolution de leur entreprise. »

TALENTS ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

La reprise mondiale surviendra sur les canaux numériques, et le succès de la reprise au Canada dépendra de notre capacité d'innover, mais les organisations peuvent en bénéficier seulement si elles disposent de la main-d'œuvre nécessaire pour adopter et déployer des solutions numériques. Le sondage a révélé que seuls quatre décideurs d'entreprise sur dix (38 %) ont modifié la formation de leurs employés ou donnent des formations précises à leur personnel sur les nouveaux outils et plateformes que leur organisation utilise désormais. Près de la moitié (45 %) des répondants ont dit que former du personnel - ou embaucher de nouveaux employés - de manière à les doter des compétences requises pour leurs nouvelles façons de travailler représentait un défi pour leur entreprise cette année.

« Il est urgent de cultiver un bassin de talents qualifiés pour stimuler l'innovation au Canada et alimenter la reprise économique, a déclaré M. Peesker. « Qu'il soit question de préparer les étudiants pour l'avenir, de permettre aux travailleurs de suivre le rythme des compétences les plus récentes pour stimuler l'innovation ou des personnes à la recherche de nouvelles compétences pour pouvoir poursuivre des possibilités d'emploi significatives, nous devons nous assurer que les Canadiens aient accès à la formation dont ils ont besoin pour réussir dans le monde de l'économie numérique. »

Pour aider à atténuer à la fois les besoins et les défis liés à l'acquisition de nouvelles compétences par les employés, Microsoft a annoncé cet été le lancement d'une nouvelle initiative mondiale de compétences, qui vise à améliorer les compétences numériques de 25 millions de personnes dans le monde d'ici la fin de l'année. Cette annonce a été suivie par une annonce selon laquelle 12 établissements d'enseignement postsecondaire s'étaient joints à Microsoft Canada dans le cadre du « programme Canada Skills », permettant à plus de 4 500 étudiants, dans des programmes collégiaux, de baccalauréat et de formation continue d'obtenir un diplôme en détenant des certifications en analyse de données, IA et nuage en demande dès la première phase du programme.

Autres résultats importants du sondage

Près des deux tiers (64 %) des propriétaires dont l'entreprise a été négativement touchée par la pandémie de COVID-19 croient qu'elle demeurera en activité l'an prochain.

La plupart (56 %) avancent avoir à modifier leur façon de faire des affaires, et 50 % celle de servir leurs clients.

29 % ont signalé avoir perdu des affaires ou des clients en raison de la pandémie, et plus d'un quart (28 %) ont dû réduire leur nombre d'employés.

Malgré les perturbations, un nombre important de chefs d'entreprise croient que la pandémie leur a donné des leçons précieuses, et 64 % d'entre eux affirment qu'elle aidera leur entreprise à évoluer et à croître à l'avenir. Plus de la moitié (54 %) estime que leur entreprise est à présent mieux outillée qu'avant la pandémie de COVID-19 pour suivre l'évolution de leur secteur. Plus d'un quart (28 %) d'entre eux affirme que son entreprise sert mieux ses clients maintenant qu'avant que la pandémie ne frappe.

Pour bâtir les compétences nécessaires à la résilience de votre entreprise et stimuler l'innovation, visitez Microsoft Learn ou opportunity.linkedin.com pour accéder dès maintenant à des outils d'apprentissage sans frais.

À PROPOS DU SONDAGE

Ces résultats sont tirés d'un sondage mené par Fuse Insights au nom de Microsoft Canada. Au total, 670 décideurs en entreprise de partout au Canada, qui représentent un éventail de tailles d'entreprises et de secteurs, ont été sondés en ligne en anglais ou en français entre le 30 septembre 2020 et le 9 octobre 2020.

