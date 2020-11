La majorité des Canadiens et Canadiennes voient les soins virtuels comme l'avenir en santé

Une étude commanditée par Dialogue et menée par Environics Research, révèle les perceptions actuelles des Canadiens et Canadiennes envers la télémédecine

MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Selon l'étude sur La position des Canadiens et des Canadiennes à l'égard des soins de santé et de la télémédecine, 70 % d'entre eux croient que les soins virtuels représentent l'avenir. Cette recherche a été commanditée par Dialogue, chef de file canadien des soins de santé virtuels et menée Environics Research afin de comprendre leurs perceptions envers la santé et la télémédecine. Le rapport révèle que la demande de services de soins virtuels est en hausse, avec près de la moitié des personnes interrogées (46 %) déclarant que la COVID-19 a rendu l'accès aux soins de santé plus difficile.

Parmi les autres conclusions clés de l'étude, citons :

Alors que la majorité des Canadiens et Canadiennes ont accès à un médecin de famille, 46 % ne pourront consulter un professionnel de la santé qu'après quatre jours pour des problèmes de santé mineurs et 22 % disent que cela prendrait plus d'une semaine.

Lors du choix d'une plateforme de soins virtuels, les cinq caractéristiques suivantes représentent 76 % du processus décisionnel

Accessibilité (préférence marquée pour une disponibilité par le biais d'avantages sociaux) ;



Mode de communication du rendez-vous (préférence marquée d'offrir le choix au patient entre le téléphone, la vidéo, le clavardage, etc.) ;



Prise de rendez-vous (préférence marquée de le permettre en fonction de la disponibilité des patients) ;



Soutien en santé mentale (préférence marquée envers les programmes qui offrent du soutien en santé mentale grâce à des médecins généralistes ou des spécialistes en santé mentale) ;



Suivi post consultation (préférence marquée pour le suivi post-consultation par un professionnel de la santé afin de garantir la réussite du traitement).

Une majorité écrasante de travailleurs et travailleuses canadiens (82 %) souhaitent que leur employeur donne accès à des soins de santé virtuels.

Deux tiers des Canadiens et Canadiennes (66 %) déclarent qu'ils seraient susceptibles d'utiliser des soins de santé virtuels si ceux-ci étaient disponibles dans le cadre de leur régime d'avantages sociaux.

75 % des Canadiens et Canadiennes ont indiqué qu'ils préféreraient consulter le professionnel de la santé approprié à leur problème spécifique (qu'il s'agisse d'une infirmière, d'un médecin, d'un spécialiste de la santé mentale, etc.) au lieu d'un praticien généraliste.

« On attend plus que jamais des employeurs qu'ils assurent la santé et la sécurité des employés et qu'ils fournissent les soins appropriés à leurs équipes. Les employeurs reconnaissent que le fait de fournir aux employés un accès à des ressources de qualité en matière de santé et de bien-être a un lien direct avec la productivité sur le lieu de travail ainsi qu'avec la santé générale de leur entreprise. Ce rapport confirme que si les Canadiens et Canadiennes sont de plus en plus prêts pour la télémédecine, ils ont également des points de vue et des préférences très marqués sur ce qu'ils attendent de leur expérience de soins virtuels. » - Jeff Gladwish, vice-président marketing, Dialogue

Le rapport complet est disponible ici.

À propos du rapport sur les attitudes des Canadiens et Canadiennes à l'égard des soins de santé et de la télémédecine

L'enquête a été menée pour comprendre l'attitude des Canadiens et Canadiennes envers les soins de santé et la télémédecine. La recherche a été parrainée par Dialogue, mais le nom du commanditaire de la recherche n'a pas été communiqué aux répondants, ce qui garantit une collecte de données impartiale.

Du 14 au 21 septembre 2020, Environics a interrogé 1 514 Canadiens et Canadiennes de tous âges et de toutes les provinces (à l'exception du Yukon, du Nunavut et des T.N.-O.).

Il s'agit du premier d'une série prévue de rapports annuels explorant les perceptions et les opinions des Canadiens et Canadiennes sur la santé virtuelle et la télémédecine.

À propos d'Environics Research

Environics Research est une société canadienne de sondage et d'études de marché basée à Toronto. Leur compréhension unique des motivations, des attitudes et des comportements leur permet de travailler avec les clients et les aide à trouver des solutions concrètes aux questions et aux problèmes du marché depuis 1970.

À propos de Dialogue Technologies Inc.

Dialogue est le chef de file canadien des services de télémédecine et un pionnier des services de soins de santé virtuels. Nous apportons des solutions concrètes sur le plan de la santé au moyen d'expériences hors pair en matière de soins de santé, d'un guide de stratégie d'engagement de l'employé et d'une attention particulière portée à la sécurité du patient. www.dialogue.co.

