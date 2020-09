Le système de cursus des programmes de maîtrise en gestion de l'ACEM est entièrement aligné sur les meilleures universités du monde, combinant des bases théoriques solides en gestion et des connaissances et des compétences en science des systèmes, en économie, en mathématiques et en application informatique avec les dernières recherches dans des domaines connexes. Antai travaille à l'amélioration des cours exploratoires dans la discipline de la gestion et à l'amélioration des capacités techniques des étudiants, entre autres en matière de mégadonnées, d'apprentissage automatique profond et de programmation informatique.

La compétitivité de pointe des étudiants dans le développement de carrière a été constamment validée par les classements internationaux et est hautement reconnue par les employeurs. Mme Xiong Yujuan, diplômée de 2017, est maintenant conseillère principale en stratégie à IBM. Elle estime que ses études et son entraînement à la SJTU lui ont permis d'acquérir des bases solides, telles que les théories de gestion et l'analyse mathématique, et ont jeté les bases pour qu'elle devienne une excellente consultante. Divers cours de gestion à l'ACEM l'ont aidée à comprendre pleinement l'historique du développement et le cadre théorique commun de la gestion, et lui ont permis de faire une transition en douceur au cours de la première étape de sa carrière. Les cours tels que l'analyse statistique multivariée et la recherche opérationnelle l'ont rendue professionnellement compétente et ont joué un rôle indispensable dans l'amélioration de ses capacités.

Antai a établi un réseau de coopération avec les meilleures écoles de commerce de pays et régions clés partout dans le monde. 41 % des enseignants de l'ACEM ont un doctorat obtenu à l'étranger, de nombreux enseignants étrangers ont été embauchés, et l'ACEM peut mener des programmes d'échange semestriel avec plus de 100 collèges et universités internationaux (environ 50 % d'entre eux sont parmi les 100 meilleurs au monde). Chaque année, 20 % de ses diplômés de troisième cycle étudient ou travaillent comme stagiaires à l'étranger, tandis que plus de 200 étudiants étrangers viennent à Antai dans le cadre d'un programme d'échange. De plus, Antai s'est associée à des universités de renommée mondiale, dont l'université Purdue, l'IE, l'ESCP et l'université de la Californie du Sud, dans le cadre de programmes à double diplôme.

