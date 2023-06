LA MAISON JEAN LAPOINTE FAIT L'ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ DE L'INSTITUT NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - La Maison Jean Lapointe, en collaboration avec les Sœurs du Bon-Conseil, annonce aujourd'hui qu'elle fait officiellement l'acquisition de la propriété de l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, situé au 665 et 649 boul. Gouin Est, et qu'elle y déménagera ses services d'ici 2 ans. Le bâtiment actuel de la Maison Jean Lapointe dans le Vieux-Montréal, où elle offre ses services depuis plus de 40 ans, sera mis en vente.

De gauche à droite : Sœur Gisèle Turcot, supérieure générale de la Communauté des Sœurs du Bon-Conseil, Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe et Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville de la Ville de Montréal (Groupe CNW/La Maison Jean Lapointe)

La perspective d'offrir des espaces verts, lumineux et rénovés aux résident·es, bénévoles et employé·es motive la démarche. La nouvelle propriété a également le potentiel de soutenir les projets de croissance de la Maison, et d'offrir une grande accessibilité en voiture et en transport collectif.

« Nous avons le désir d'investir notre énergie dans un nouvel espace qui est adapté à notre vision du futur, souligne Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Pour assurer la pérennité de l'œuvre de mon père, Jean Lapointe, il fallait déménager, ce n'était qu'une question de temps. Et aujourd'hui, on peut enfin planifier d'élargir notre offre et d'ajouter des services pour notre clientèle dans un quartier plein de potentiel. »

Sensible à la communauté et à son héritage

L'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal a été fondé le 26 avril 1923 par Marie Gérin-Lajoie (1890-1971). La vocation de la communauté a toujours été d'accompagner femmes, familles, jeunes et immigrant.es et de par cette mission, le bâtiment demeurera un symbole de bienveillance.

« La Communauté des Sœurs du Bon-Conseil a pris la décision de mettre en vente ses deux édifices, puisque l'immeuble principal est devenu trop vaste pour nos besoins, souligne Sœur Gisèle Turcot, supérieure générale de la Communauté des Sœurs du Bon-Conseil. Notre congrégation a pris soin de s'assurer que la mission du futur acheteur concorde avec la mission sociale de la Communauté et que ses activités d'aménagement puis ses opérations ne nuisent pas au voisinage. »

« Je suis heureuse de l'intérêt de la Maison Jean Lapointe de s'établir dans notre arrondissement. Cette acquisition permettra de conserver un bâtiment patrimonial, chargé d'histoire et qui témoigne de l'action sociale de Marie Gérin-Lajoie et des Sœurs du Bon-Conseil à Montréal. Ce projet est en continuité avec la mission de cette communauté de femmes mues par des valeurs d'entraide communautaire et de justice sociale et nous le jugeons positif pour la communauté », a déclaré Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville de la Ville de Montréal.

Seulement des travaux d'aménagement intérieur sont prévus, ainsi que quelques travaux de réaménagement extérieur pour assurer la confidentialité des résident·es de la Maison. Aucun travail n'est prévu sur la structure extérieure du bâtiment ni de construction en hauteur. À noter que la Fondation Jean Lapointe déménagera également ses services dans le nouveau bâtiment.

Pour toutes questions relatives aux améliorations et rénovations à venir sur le bâtiment, les résident·es du quartier peuvent communiquer en tout temps avec la Maison Jean Lapointe au [email protected] .

Soeur Angèle demeura à la Maison Boucher

L'une des plus illustres membres des Sœurs du Bon-Conseil, Sœur Angèle Rizzardo, continuera à habiter la Maison Boucher, située sur le même site que le bâtiment principal. La Communauté continuera d'habiter l'édifice principal jusqu'à la fin de l'année. Dès le mois de septembre, la majorité des sœurs (24) iront loger à la résidence Les Pionnières, à Saint-Laurent, qui héberge déjà les religieuses de sept autres communautés. Les bureaux administratifs seront relocalisés en fin d'année.

L'œuvre de la fondatrice de la Communauté, Marie-J. Gérin-Lajoie, se poursuivra à travers les nombreuses institutions à Alma, Valleyfield, Sherbrooke, Saint-Jérôme et à Montréal.

À PROPOS DE LA MAISON JEAN LAPOINTE

La Maison Jean Lapointe est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes par le traitement, la prévention, le soutien et le partage des connaissances en matière de substances et de dépendances. À ce jour, ce sont 40 000 personnes qui ont reçu l'aide de la Maison, et plus de 1 000 000 jeunes qui ont été sensibilisés aux risques liés à la consommation de toutes substances. Instagram | Facebook | LinkedIn | maisonjeanlapointe.org

À PROPOS DE LA COMMUNAUTÉ DES SŒURS DU BON-CONSEIL

La Communauté des Sœurs du Bon-Conseil célèbre cette année son 100e anniversaire. Les Sœurs du Bon-Conseil exercent leurs activités éducatives et sociales à Montréal et en région et ont longuement exercé dans des pays en situation précaire : à Cuba (1948-1998) et en Haïti (1988-2002).

Facebook | Twitter | bonconseil.qc.ca

