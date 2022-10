La Maison grise crée des décorations d'Halloween réellement terrifiantes inspirées de scènes de violence conjugale

La campagne, appelée « Fenêtres sur l'horreur », vise à amasser des dons afin que l'organisme puisse soutenir les femmes et les enfants touchés par la violence conjugale à travers le Québec.

MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Lorsque vient le temps de décorer sa maison pour l'Halloween, les gens ne se limitent plus à mettre quelques citrouilles sur le pas de la porte. Chaque année, de plus en plus de Québécois redoublent d'efforts pour que leur maison soit la plus terrifiante possible pour l'occasion.

Fenêtres sur l’horreur (Groupe CNW/La Maison grise)

Mais dans de nombreux foyers partout au Québec, des choses beaucoup plus terrifiantes se produisent à huis clos. Des choses que les passants ne peuvent voir : la violence conjugale. Selon Statistique Canada, un quart de tous les crimes commis contre les personnes au Québec sont en lien avec de la violence conjugale. Les femmes sont majoritairement victimes de ces abus, dans 78 % des violences signalées. Selon SOS violence conjugale, 12 femmes et 6 enfants ont perdu la vie des suites de gestes de violence conjugale depuis le début de l'année.





Pour montrer les conséquences de cette réalité inacceptable et pour offrir davantage de services, La Maison grise a créé des décorations d'Halloween vraiment terrifiantes qui dépeignent des scènes de violence conjugale. La campagne « Fenêtres sur l'horreur » montre des fenêtres de maisons de la métropole décorées et portant un message simple.

Selon Statistique Canada, « la grande majorité (80 %) des victimes de violence conjugale ont déclaré que la violence subie n'avait pas été signalée à la police ». C'est donc extrêmement difficile pour le public de comprendre l'ampleur du phénomène et de savoir à quelle fréquence se produisent ces gestes violents à moins d'y être exposé dans les médias.

« Nous devons redoubler d'ardeur pour répondre aux besoins croissants des victimes. Malheureusement, plusieurs des féminicides auraient pu être évités », selon Nathalie Lamarche, directrice générale de La Maison grise. « En juxtaposant ces scènes de violence conjugale avec des décorations d'Halloween terrifiantes, nous espérons sensibiliser le grand public sur les vraies horreurs qui passent sous silence. Les dons aideront à prodiguer du soutien à davantage de femmes et leurs enfants affectés par la violence conjugale. Il est aussi impératif que les hommes qui exercent de la violence puissent bénéficier de l'aide appropriée, et ce, bien avant de commettre l'irréparable », conclut-elle.

À PROPOS DE LA MAISON GRISE :

Fondée en 1990, la Maison grise accueille, héberge, encadre et soutient à moyen terme, des femmes violentées, seules ou avec enfants, vivant de multiples problématiques sociales afin de les aider à reprendre du pouvoir sur leur vie et à développer leur potentiel. Reconnue pour son approche novatrice, la qualité de ses services et la bonne gestion de l'organisme, La Maison grise a aidé des centaines de femmes et leurs enfants partout au Québec.

