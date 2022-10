LA MAISON DES SCIENCES : DU RÊVE À LA RÉALITÉ

« Je suis de ceux qui pensent que la science est d'une grande beauté. Un scientifique dans son laboratoire est non seulement un technicien : il est aussi un enfant placé devant des phénomènes naturels qui l'impressionnent comme des contes de fées. » Marie Curie, physicienne (1867-1934)

QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, dans le magnifique pavillon Camille-Roy du Séminaire de Québec, que Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ et Denis Ricard, président et chef de la direction d'iA Groupe financier, ont lancé, à titre de coprésidents, une grande campagne de financement de 5 M$ visant à soutenir le développement de la future Maison des sciences, un nouveau projet signé Musée de la civilisation et soutenu par sa fondation.

La Maison des sciences

Une Maison des sciences pour explorer la culture scientifique sous toutes ses facettes verra le jour à Québec (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

La Maison des sciences sera située au cœur du Vieux-Québec dans l'enceinte du site historique du Séminaire de Québec, au 6e étage de la Cité du Séminaire, futur Espace bleu de la Capitale-Nationale, bien que constituant un projet distinct de celui-ci. Rêvé depuis plusieurs années par la communauté et s'inscrivant en complément de l'offre existante en matière de promotion et de diffusion de la culture scientifique dans la région, ce lieu proposera une exposition scientifique participative, un laboratoire d'appropriation et d'expérimentation scientifique, des contenus multidisciplinaires témoignant de la richesse et de la diversité de toutes les sphères de la science et des technologies, des démonstrations de l'ingéniosité d'ici, des conférences et des ateliers de jeunes scientifiques innovants ainsi que des activités scientifiques en tous genres.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée à la mise en valeur de la prestigieuse collection d'instruments scientifiques du Séminaire de Québec. Amassée au fil des siècles à des fins d'enseignement, elle figure parmi les plus importantes en Amérique du Nord.

Campagne de financement

Cette grande campagne, qui vise un financement de 5 M$ sur 4 ans, est soutenue par la Fondation du Musée de la civilisation en collaboration avec un cabinet de campagne composé de personnes influentes issues de milieux variés, toutes engagées dans cette volonté de créer un lieu de découverte de la culture scientifique, unique et accessible au plus grand nombre, qui contribuera à l'avancement de la société et à son développement.

La Ville de Québec est un grand partenaire du projet et soutiendra La Maison des sciences. Par ailleurs, un don exceptionnel de 1 M$, du grand mécène Roland Lepage, a amorcé cette campagne de financement. Un montant de 2,5 M$ sur l'objectif de 5 M$ a déjà été amassé, mais ce formidable projet aura également besoin d'être soutenu et porté par la communauté afin de voir le jour. Les fonds amassés permettront de créer des programmes d'accessibilité visant les jeunes de tous horizons, particulièrement ceux issus de milieux moins favorisés. Ils permettront également de développer, en continu, des contenus originaux qui sauront stimuler et nourrir leur intérêt, ce qui permettra assurément d'encourager la relève scientifique.

Animée par le communicateur scientifique Joël Leblanc, l'activité de lancement de la grande campagne de financement de La Maison des sciences a permis de donner lieu à des discussions portant sur l'importance de la culture scientifique et sur sa promotion auprès des jeunes entre les coprésidents de la campagne, Bruno Marchand, maire de Québec, Mathilde Ouellet, élève de 6e année à l'école Marguerite-Bourgeoys, Marie-Pier Trépanier, diplômée en génie mécanique de l'Université Laval et fondatrice de Génie uELLES, ainsi qu'Ana-Laura Baz du Musée de la civilisation. Ce fut également l'occasion d'entendre, par la voie de la vidéo, Farah Alibay, ingénieure québécoise en aérospatiale, ambassadrice de cette campagne.

Citations

« La science est un élément si important pour comprendre ce qui nous entoure. Quel privilège nous avons que la science s'invite dans notre ville pour faire découvrir le monde à nos générations futures et pour marquer les avancées faites par ceux qui nous ont précédés. Le Musée de la civilisation continue de jouer son rôle de catalyseur de savoir et c'est tout à son honneur. Une société en santé, c'est une société qui possède les moyens d'aller encore plus loin que notre curiosité. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« La curiosité est une qualité essentielle à l'exploration et la découverte. Lorsqu'on est enfant, tout nous intrigue et nous émerveille, on se pose mille questions et surtout, on rêve. Petite, je rêvais de l'espace, de mondes lointains, d'être astronaute. En regardant les étoiles les nuits d'été, j'étais fascinée par l'exploration de l'inconnu. La vie, notre place dans l'univers, la construction de notre monde et son avenir sont les plus merveilleuses histoires à raconter, car elles sont sans fin. La culture scientifique a le pouvoir de nous permettre d'observer, de découvrir et de comprendre, mais aussi d'imaginer et de créer. »

Farah Alibay, ingénieure québécoise en aérospatiale à la NASA et ambassadrice de la campagne de La Maison des sciences

« Contribuer à des initiatives qui favorisent le développement du plein potentiel de nos jeunes, c'est investir pour l'avenir. J'en suis convaincu. C'est donc sans hésiter que j'ai accepté de m'impliquer à titre de coprésident de la campagne de La Maison des sciences. Cet espace de rencontre unique proposera des contenus à la fois pédagogiques, ludiques et accessibles au plus grand nombre. En éveillant l'intérêt des jeunes à la culture scientifique, on stimule leur curiosité, leur créativité et leur sens de l'innovation. Et surtout, on encourage une nouvelle génération de scientifiques à imaginer le futur à travers les avancées de la recherche. »

Charles Emond, président et chef de la direction, CDPQ

« La science est à l'origine des plus grands changements de notre histoire, elle nous donne des moyens de repousser toutes nos limites. Mais pour demeurer bien vivante, il lui faut une relève. La Maison des sciences est un lieu inspirant pour nos jeunes, une façon de regarder notre histoire pour se donner le goût du futur. Je suis certain que ce lieu sera cité un jour dans les mémoires de scientifiques célèbres, comme là où tout a commencé… »

Denis Ricard, président et chef de la direction, iA Groupe financier

« Toute ma vie, je l'ai consacrée à créer et générer ce contact avec la culture, principalement auprès des jeunes. C'est parce que je sais à quel point cela est essentiel, et que l'avenir du Monde passe par la transmission des connaissances que je souhaite voir ce projet devenir réalité. »

Roland Lepage, homme de théâtre et grand mécène

« Je suis fier que l'énergie créative et l'expertise du Musée de la civilisation soient mises à profit pour créer ce lieu, axé sur la culture scientifique. Ce projet formidable s'inscrit parfaitement dans les valeurs éducatives et sociales qui sont au cœur de la mission du Musée. »

Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

« La Maison des sciences verra grandir des générations de jeunes. Issus de milieux variés, ils auront le même accès à cet endroit, ce qui leur permettra de mieux comprendre et réfléchir l'univers, de construire le monde de demain, de rêver. Surtout, ils y trouveront l'assurance que rien n'est impossible… »

Claude Choquette, président HDG et Groupe Le Massif et président du CA de la Fondation du Musée de la civilisation

Informations additionnelles

Composition du cabinet de campagne :

Coprésidents :

Charles Emond , président et chef de la direction, CDPQ

, président et chef de la direction, CDPQ Denis Ricard , président et chef de la direction, iA Groupe financier

Membres :

Claude Choquette , FCPA, président, HDG et Groupe Le Massif

, FCPA, président, HDG et Groupe Le Massif Patrick Decostre, président et chef de la direction, Boralex

Louis Duchesne , président, Québec et Est du Canada , Cossette

, président, Québec et Est du , Cossette Marcel Dutil , président du conseil, Groupe Canam

, président du conseil, Groupe Canam M e Olga Farman , associée directrice, bureau de Québec, Norton Rose Fulbright

, associée directrice, bureau de Québec, Mélissa Gilbert, FCPA, ASC, vice-présidente exécutive et leader, Affaires financières, Beneva

Mario Girard , président-directeur général, Administration portuaire de Québec

, président-directeur général, Administration portuaire de Québec Andrée-Lise Méthot, O.Q., fondatrice et associée directeure, Cycle Capital

Martin Thériault, Ing., MBA, fondateur, PDG, président du conseil, Previan

