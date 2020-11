La maison connectée : les adultes québécois utilisent de plus en plus les appareils intelligents

QUÉBEC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - En 2020, plus du tiers des adultes québécois (37 %) possèdent au moins un appareil intelligent pour la maison et les trois quarts d'entre eux (75 %) les utilisent quotidiennement. Il s'agit d'une croissance de 15 points de pourcentage par rapport à 2019, alors qu'ils étaient 60 % à en faire usage. Voilà quelques-uns des faits saillants de la plus récente enquête NETendances 2020 de l'Académie de la transformation numérique (ATN), La maison intelligente : le portrait québécois.

Chez les adultes qui possèdent déjà au moins un appareil intelligent, ce sont les enceintes intelligentes qui ont connu la plus forte hausse d'utilisation par rapport à l'an dernier, de 32 % à 45 %. Suivent ensuite les électroménagers connectés (de 25 % à 36 %), les systèmes de serrure et de sonnette intelligentes (de 41 % à 50 %) et les systèmes de thermostat connecté via Internet (de 28 % à 36 %).

Le téléphone intelligent demeure l'outil de contrôle par excellence pour gérer les objets connectés au foyer par plus de la moitié des adultes québécois interrogés (51 %).

Une question de confort et de qualité de vie mais aussi de surveillance et de contrôle de leurs foyers

Quant aux raisons qui incitent les adultes québécois à se procurer ces objets connectés pour la maison, 53 % de ceux qui en possèdent au moins un mentionnent l'amélioration de leur confort ou de leur qualité de vie. Cela représente un gain de 8 points de pourcentage depuis 2019. Les jeunes de 18 à 34 ans sont significativement plus nombreux à citer l'amélioration du confort et de la qualité de vie pour expliquer leur acquisition d'appareils intelligents à la maison (66 %).

« Nous remarquons aussi un bond de 6 points de pourcentage, de 18 % à 24 %, chez les adultes qui mentionnent avoir fait l'acquisition d'objets connectés afin de mieux contrôler leur consommation d'énergie. Nous observons ici une concordance avec les résultats d'une étude réalisée en France par le groupe britannique OnePoll qui fait ressortir que l'économie d'énergie est le critère qui motiverait le plus les consommateurs français à se procurer des objets connectés au foyer », mentionne Claire Bourget, directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN.

Quelque 23 % des adultes québécois possèdent au moins un des appareils suivants destinés à la surveillance et au contrôle des foyers : systèmes de caméra connectée via Internet, avertisseurs de fumée intelligents, systèmes de détection des fuites d'eau et de systèmes de serrure et de sonnette intelligentes avec ou sans caméra.

« Depuis 2018, tous les objets connectés de cette catégorie ont vu leur taux de possession augmenter, précise Bruno Guglielminetti, porte-parole des enquêtes NETendances de l'ATN. Plus spécifiquement, le système de caméra connectée via Internet (13 %) et l'avertisseur de fumée intelligent (12 %) sont les deux appareils de cette catégorie qui ont le plus gagné en popularité au cours des deux dernières années. »

Un intérêt croissant pour l'achat mais encore des freins importants pour les Québécois

Vingt-deux pour cent des adultes québécois qui ne possèdent pas déjà un des appareils intelligents évalués dans l'enquête ont l'intention de s'en procurer, ce qui représente une augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à 2019.

Malgré tout, plusieurs freins persistent, comme c'était le cas en 2019. Le principal frein à l'acquisition d'appareils intelligents pour le foyer demeure la perception d'un manque d'utilité ou de pertinence (62 %). Par ailleurs, plus du tiers des non-détenteurs d'appareils intelligents interrogés affirment qu'ils repoussent l'achat de ce type de produits parce qu'ils ne croient pas qu'ils les utiliseraient assez souvent (39 %). Parmi les deux freins à l'achat ayant la plus forte augmentation depuis 2019, nous retrouvons le prix (37 %) avec une augmentation de 11 points de pourcentage de même que la confidentialité et la sécurité des données (36 %) avec une hausse de 7 points de pourcentage.

