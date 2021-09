La Maison Bleue reçoit le Prix de l'impact social de L'actualité

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Maison Bleue, né du désir de faire les choses autrement pour favoriser le développement optimal des enfants en intervenant auprès des femmes enceintes et de leurs familles, est honorée d'être lauréate du Prix de l'impact social du magazine L'actualité, dans la catégorie Santé et bien-être. Cette année a été faste en reconnaissance pour La Maison Bleue alors que les fondatrices ont également reçu la plus haute distinction accordée par la Ville de Montréal, soit le titre de Chevalière de l'Ordre de Montréal.

« Ce prix représente un honneur pour nous tous. Nous le recevons comme un véritable catalyseur dans la poursuite de nos projets tels que le développement de notre pôle d'expertise en périnatalité sociale ainsi que l'ouverture d'une nouvelle Maison Bleue à Montréal Nord », de déclarer Amélie Sigouin, directrice générale de La Maison Bleue qui a également profité de l'occasion pour remercier les équipes qui accomplissent un travail remarquable.

Rappelons qu'au début des années 2000, Dre Vania Jimenez, médecin de famille accoucheur, et Amélie Sigouin, intervenante en petite enfance, ont innové afin d'améliorer la vie des familles en situation de vulnérabilité. « À l'époque, un constat émergeait, partagé par plusieurs autres médecins et professionnels de la santé : le système de santé peine à rejoindre ces familles et à maintenir un lien significatif avec elles, ce qui précarise leur accès aux services dont ils ont besoin. C'est à partir de ce désir de faire les choses autrement, qu'on a créé en 2007 une nouvelle façon d'intervenir pour mieux répondre aux besoins des familles marginalisées et ainsi avoir un plus grand impact sur leur santé et leur bien-être. Donnant du même coup naissance àlla périnatalité sociale » d'ajouter Amélie Sigouin.

À propos du Prix de l'impact social de L'actualité

Ce prix vise à reconnaître les organisations qui font preuve d'une innovation exemplaire pour résoudre des questions sociales et environnementales importantes et, ainsi contribuer au mieux-être de la collectivité. L'actualité s'est associé à la firme-conseil Credo afin de créer ces prix, qui en sont à leur troisième édition en 2021.

La Maison Bleue a été choisie par le jury après examen de 78 candidatures. Le jury était présidé par Monique Leroux, vice-présidente du conseil de Fiera Capital. Les autres membres du jury étaient Andrew Molson, président du conseil d'AVENIR GLOBAL ; Nathalie Bernier, présidente du conseil d'administration de la Fondation Centraide du Grand Montréal ; Luciano Barin Cruz, directeur du Pôle IDEOS à HEC Montréal et professeur titulaire de gestion et développement durable ; Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de la Fondation McConnell ; et Fabrice Vil, fondateur de Pour 3 Points.

Les portraits des lauréats peuvent être consultés en ligne dès maintenant à https://lactualite.com/dossier/prix-de-limpact-social-2021/ et seront publiés dans le numéro d'octobre de L'actualité, déjà̀ disponible en ligne et en kiosque à compter du 10 septembre.

À propos de La Maison Bleue

La pratique de périnatalité sociale de La Maison Bleue s'ancre dans une volonté profonde de réduire les inégalités sociales et de briser l'isolement. Les besoins sont réels puisque l'organisme a suivi plus de 5800 personnes depuis sa fondation en 2007 et compte maintenant quatre maisons à Montréal : dans Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Saint-Michel et Verdun.

La Maison Bleue représente un port d'attache rassurant où les familles viennent elles-mêmes chercher soins et conseils, à leur rythme, en sachant que leur autonomie sera respectée et valorisée.

