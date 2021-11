La Maison Bleue reçoit le Grand Prix Hippocrate

MONTRÉAL, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Maison Bleue, née du désir de faire les choses autrement pour favoriser le développement optimal des enfants en intervenant auprès des femmes enceintes et de leurs familles, est honorée d'être lauréate du Grand Prix Hippocrate, fondé par le magazine Le Patient. Cette année a été faste en reconnaissance pour La Maison Bleue alors que l'organisme a également reçu le Prix de l'impact social de L'actualité dans la catégorie Santé et bien-être.

« Ce prix est un honneur pour La Maison Bleue et toutes les équipes qui font un travail remarquable chaque jour. Il vient reconnaître plusieurs années de travail ainsi que le développement de notre expertise en périnatalité sociale. », déclare Amélie Sigouin, directrice générale de La Maison Bleue, qui ne manque pas de remercier les CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, ainsi que les Groupes de médecine de famille du Village santé, de Maisonneuve-Rosemont et de Verdun ainsi que le Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons qu'au début des années 2000, Dre Vania Jimenez, médecin de famille accoucheur, et Amélie Sigouin, intervenante en petite enfance, ont innové afin d'améliorer la vie des familles en situation de vulnérabilité. « À l'époque, un constat émergeait, partagé par plusieurs autres médecins et professionnels de la santé : le système de santé peine à rejoindre ces familles et à maintenir un lien significatif avec elles, ce qui précarise leur accès aux services dont ils ont besoin. C'est à partir de ce désir de faire les choses autrement, qu'on a créé en 2007 une nouvelle façon d'intervenir pour mieux répondre aux besoins des familles marginalisées et ainsi avoir un plus grand impact sur leur santé et leur bien-être. Donnant, du même coup, naissance à la périnatalité sociale! », d'ajouter Amélie Sigouin.

À propos du Prix Hippocrate

Ce prix met à l'honneur des projets issus du domaine de la Santé et des services sociaux qui se caractérisent par leur aspect novateur et leur approche interdisciplinaire. Pour la 11ème édition du Prix, celui-ci s'est décliné en cinq distinctions honorifiques : le Grand Prix Hippocrate, le Prix Hommage Jean-Paul Marsan, le Prix du Patient, le Prix Innovation en santé publique et le Prix innovation par la relève universitaire.

Le Grand Prix Hippocrate est décerné à l'équipe qui a mis en œuvre l'initiative innovante menée en interdisciplinarité ayant créé le plus de valeur pour les patients, les proches aidants, les intervenants en santé, les institutions ou leurs partenaires.

La Maison a été choisie par un jury composé de M. Bertrand Bolduc, Président de l'Ordre des pharmaciens du Québec ; M. Vincent Dumez, Codirecteur du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public ; Dr Mauril Gaudreault, Président du Collège des médecins du Québec ; M. Denis Leclerc, Président de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ; M. Paul L'Archevêque, Dirigeant de l'innovation au ministère de la Santé et des Services sociaux ; M. Luc Mathieu, Président de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec ; Mme Marie Claude Vanier, Administratrice du Consortium Pancanadien sur l'interdisciplinarité.

À propos de La Maison Bleue

La pratique de périnatalité sociale de La Maison Bleue s'ancre dans une volonté profonde de réduire les inégalités sociales et de briser l'isolement. Les besoins sont réels puisque l'organisme a suivi plus de 5800 personnes depuis sa fondation en 2007 et compte maintenant quatre maisons à Montréal : dans Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Saint-Michel et Verdun.

La Maison Bleue représente un port d'attache rassurant où les familles viennent elles-mêmes chercher soins et conseils, à leur rythme, en sachant que leur autonomie sera respectée et valorisée.

Pour télécharger le logo.

SOURCE La Maison Bleue

Renseignements: Maëva Lucas, Mongeau Pellerin & Co., [email protected], Cellulaire : (514) 613-1596

Liens connexes

https://maisonbleue.info/