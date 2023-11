La Maison Benoit Labre annonce l'ouverture de son nouveau centre d'accueil dans le quartier Sud-Ouest en 2024

MONTRÉAL, le 22 nov. 2023 /CNW/ - La Maison Benoit Labre confirme l'ouverture de son nouveau centre d'accueil destiné aux personnes en situation de précarité de logement consommant des substances illicites au début de l'année 2024.

Le projet représente une avancée sans précédent au Québec. Il propose un concept novateur qui intègre tout un ensemble de services communautaires et de proximité pour les populations vulnérables du secteur, dont un centre de jour 24/7, des logements transitoires et deux cubicules de consommation supervisée.

Le volet logement de la Maison Benoit Labre comprendra 36 studios destinés aux personnes en situation d'itinérance, qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance et de santé mentale. Des repas nutritifs, des soins médicaux ainsi que des activités sociales seront également offerts à la clientèle. L'objectif est de favoriser l'autonomisation et le développement des compétences des résidents, en vue d'une stabilité résidentielle à long terme. Une équipe d'intervention professionnelle accompagnera les résidents dans l'atteinte de leurs objectifs personnels.

Le projet comprend également deux cubicules de consommation supervisée sécuritaires pour lesquels l'organisme a obtenu une exemption des autorités de santé publique. Il est essentiel de souligner que l'exemption obtenue pour ce service complémentaire vient garantir une mise en œuvre rigoureuse des mesures de sécurité et un suivi renforcé de la part de l'équipe d'intervention de la Maison Benoit Labre. Cela permettra d'assurer la sécurité et le bien-être des personnes en situation de précarité de logement qui consomment des substances illicites et de prévenir les risques sanitaires associés à ces pratiques. Cette exemption vient avec la mise en place de protocoles stricts pour assurer le bon fonctionnement du projet de service de consommation supervisé.

« Dans le but de favoriser une acceptation sociale optimale de ce projet novateur, la Maison Benoit Labre travaille en étroite collaboration avec la communauté du quartier Sud-Ouest et le voisinage depuis 2015. Des démarches de consultation et de communication ont été entreprises, telles qu'un Forum Précaire pour définir les actions collectives prioritaires, la recherche d'une nouvelle localisation centrale, des rencontres avec la communauté et des acteurs institutionnels, et la mise en place de services tels que la halte chaleur et la banque alimentaire. Des mesures de proximité ont été instaurées, notamment la tenue de marches exploratoires, des rencontres individuelles et la création du comité bon voisinage, qui compte déjà trois rencontres et qui donne des résultats constructifs pour la progression du projet. Notre engagement est de maintenir une communication ouverte avec toutes les parties prenantes et de travailler de concert avec elles pour trouver des accommodements répondant aux besoins de chacun. »

- Andréane Désilets, Directrice générale chez Maison Benoit Labre

L'organisme joue un rôle essentiel dans l'accueil des personnes itinérantes, déjà présentes dans le secteur Sud-Ouest, où de nombreux défis sociaux tels que l'embourgeoisement rapide, l'aménagement urbain, la précarité de santé, l'instabilité résidentielle, la consommation de substances et l'accès limité aux services sociaux se font sentir. Il contribue déjà depuis plus de 70 ans à améliorer la qualité de vie des résidents en offrant des pistes de solutions concrètes, notamment par le biais de repas nourrissants ou d'un soutien spécialisé pour les personnes aux prises avec des enjeux de dépendance.

Grâce à son dévouement et à son action continue, la Maison Benoit Labre contribue activement à la construction d'un quartier solidaire et équilibré dans le Sud-Ouest, en s'attaquant de façon proactive à ces défis cruciaux. Elle est fière de s'engager à fournir un environnement inclusif et non discriminatoire, offrant aux personnes dont la consommation de substances est devenue un mode de vie une véritable solution complète pour reprendre le contrôle de leur vie. Ce projet, pionnier dans son genre, représente une étape majeure dans l'amélioration du soutien offert aux populations les plus vulnérables de notre société.

La Maison Benoit Labre souhaite remercier ses nombreux partenaires, la communauté du quartier Sud-Ouest et le voisinage pour leur soutien. Ensemble, nous pouvons bâtir un quartier inclusif, solidaire et équilibré, où chaque personne est valorisée et soutenue.

À propos de la Maison Benoit Labre :

La Maison Benoit Labre est un organisme à but non lucratif qui aide les personnes en situation d'itinérance et les personnes ayant des troubles de l'usage de substances dans le quartier Saint-Henri, à Montréal. Depuis 1952, la Maison Benoit Labre a été au service de la communauté, offrant un soutien essentiel à ceux qui en ont le plus besoin. Nous nous engageons à fournir des services de qualité, à responsabiliser nos résidents et à bâtir un quartier plus solidaire et équilibré.

SOURCE La Maison Benoît Labre

Renseignements: Relations médias : Andréane Désilets, Directrice générale, [email protected]