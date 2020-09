La lutte contre le racisme passe par l'éducation

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - À quelques jours d'une rencontre de travail avec le Groupe d'action contre le racisme (GACR), ENSEMBLE pour le respect de la diversité tient à rappeler l'importance de l'éducation dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Les récents événements, qui ont eu lieu aux États-Unis, ainsi que les manifestations tenues au Canada nous rappellent que le parcours est difficile pour la reconnaissance et le respect des différences.

« Le respect de la diversité n'est pas qu'un enjeu américain, il est présent aussi dans notre société. ENSEMBLE pour le respect de la diversité place l'éducation des jeunes au cœur de sa mission afin d'ouvrir le dialogue sur le respect des diversités et d'ouverture aux autres. Depuis plus de 25 ans, notre expérience et notre expertise démontrent que nous avons un réel impact auprès des prochaines générations pour les amener à accueillir toutes les formes de diversité. C'est le message que nous transmettrons au Groupe d'action contre le racisme du gouvernement du Québec cette semaine », mentionne Marie José Fiset, directrice générale.

Rentrée scolaire et diversité

En cette rentrée scolaire très particulière, les activités de sensibilisation d'ENSEMBLE dans les écoles primaires et secondaires du Québec se poursuivent et s'ajustent au contexte de la pandémie. « Aujourd'hui plus que jamais, nous continuons notre travail d'éducation et de sensibilisation pour favoriser une prise de conscience des jeunes face aux différentes formes d'intolérance dans leur milieu, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, ou toute autre forme de discrimination. »

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Chef de file en matière d'éducation à la diversité, reconnu tant par le milieu scolaire que communautaire, ENSEMBLE pour le respect de la diversité engage le dialogue autour de l'inclusion et la diversité. Chaque année ENSEMBLE rejoint plus de 25 000 jeunes des écoles primaires et secondaires du Québec.

SOURCE ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Renseignements: Source et relations médias : Marie José Fiset, Directrice générale, ENSEMBLE pour le respect de la diversité, www.ensemble-rd.com, 514-842-4848

Liens connexes

www.ensemble-rd.com