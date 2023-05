La Loi sur la protection des renseignements personnels (loi 25) fait des victimes mais crée de nouvelles relations

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Réseau juridique du Québec ( www.avocat.qc.ca ) annonce la fin de son « Répertoire détaillé des avocats du Québec », un outil de recherche d'avocats pour les citoyens et le monde des affaires. Mis en ligne en 1997, le Répertoire comprenait les 28,000 avocats du Québec et des millions de recherches y ont été effectuées au fil des ans.

Cette décision découle des changements réglementaires imposés par la Loi sur la protection des renseignements personnels qui aurait obligé la société à obtenir le consentement de tous les membres du Barreau du Québec. « Un tel travail aurait été inconcevable considérant les dizaines de milliers d'avocats et les contraintes au niveau des communications permises et non, » précise Marc Gélinas, avocat et fondateur du Réseau juridique.

Tout n'est cependant pas perdu pour les justiciables et pour les avocats qui ont pu profiter de cet outil relationnel. Le Réseau juridique est ainsi heureux d'annoncer le début d'une nouvelle collaboration avec JuriGo.ca, un service de référence d'avocats en ligne. La plateforme innovante de JuriGo.ca facilite la mise en relation entre les justiciables et des avocats compétents et fiables, tout en respectant scrupuleusement les exigences légales en matière de secret professionnel et de protection des renseignements personnels.

« Cette collaboration permettra à JuriGo.ca d'augmenter sa visibilité en profitant du million de visiteurs du Réseau juridique » explique Philippe Roberge, avocat et président de JuriGo.ca . « Directement à partir du Réseau juridique, les utilisateurs pourront facilement naviguer sur la plateforme, définir leurs critères de recherche, et recevoir gratuitement des recommandations pertinentes en fonction de leurs besoins juridiques spécifiques. »

À propos du Réseau juridique du Québec : Fondé en 1997, le Réseau juridique ( www.avocat.qc.ca ), le Portail du droit au Québec, c'est plus de 1000 pages de contenu vulgarisé rédigé par avocats, juges et autres juristes; Actualités juridiques résumant les développements névralgiques de la journée; Répertoires de notaires, d'huissiers de justice et d'experts; Boutique juridique avec ses modèles de documents légaux pour le grand public et pour les affaires : testament, contrats, mises en demeure, conventions et multiples autres services juridiques et parajuridiques.

À propos de JuriGo.ca : Service de référencement juridique basé au Québec. La plateforme utilise des algorithmes avancés pour mettre en relation gratuitement les justiciables avec les bons avocats pour leur situation spécifique (selon domaine de droit, territoire et budget). JuriGo.ca vise à faciliter l'accès à la justice en offrant une recherche d'avocats personnalisée et efficiente. Il s'agit également d'un accélérateur d'affaires pour les cabinets et les avocats à leur compte.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter : Marc Gélinas, Président de Jurismedia inc., éditeur du Réseau juridique du Québec; Téléphone : (450) 621-8283, Courriel : [email protected]; Philippe Roberge, Président de JuriGo.ca; Téléphone (418) 571-5892. Courriel [email protected]